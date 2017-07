Périgueux : la bal des pompiers, ce lieu où l'on peut draguer

Près de 4.000 danseurs ont participé au bal des pompiers ce vendredi soir à Périgueux. La caserne Lakanal, pour le 14 juillet, s'est transformée en piste de danse géante. Les convives ont pu, grâce à l'amicale des sapeurs-pompiers, manger des frites et des saucisses mais aussi draguer, séduire ...

Le bal des pompiers c'est comme une boîte de nuit mais en plein air. Et qui dit bal dit séduction pour Patrick sapeur-pompiers volontaires. "On voit que certaines sont très contentes d'être pas loin de nous, voire très près de nous. Il ne faut pas en parler à mon épouse hein ! Elle n'est pas au courant" sourit le pompier. Cette année à Périgueux, les pompiers ont fait tomber l'uniforme. C'est chemise blanche et pantalon jean pour ses messieurs. D'après Émilie, pompiers depuis 17 ans, ce sont surtout les jeunes volontaires les plus dragués lors du bal. "Il y a beaucoup de femmes qui viennent au bar et qui nous disent : 'je veux être servis par le jeune homme là-bas'. Après il y a le rêve et la réalité parfois ... (rires)".

"Il y a le rêve et la réalité parfois" Copier

Dans le milieu des pompiers, une femme assez âgée qui draguerait un pompier se nomme : une sarceuse. Un sarce dans leur jargon est un pompier expérimenté. À Périgueux, tout ce beau monde a dansé jusqu'à 3 heures du matin dans la caserne.

À Périgueux le bal des sapeurs-pompiers se lance tranquillement. On mange et après on danse ! #14juilletpic.twitter.com/utqg2fpPdZ — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) July 14, 2017

Le bal sert aussi à remercier

Le bal des pompiers c'est aussi le moment où des Périgourdins viennent les remercier en personne pour être intervenu à un moment dans l'année, chez eux, pour les sauver. "Nous, on a très peu de nouvelles des gens que nous déposons à l'hôpital ou en clinique. Nous recevons parfois des courriers ou des lettres pour nous dire merci mais lors du bal, il arrive que des gens se présentent spontanément pour nous dire : ' voilà vous êtes intervenu chez moi pour un feu de cheminée etc. C'est gratifiant" explique le lieutenant Yohan Coutellec