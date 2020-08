Perigueux : la ville pense déjà aux sapins de Noël

L'été est encore bien là, mais il est déjà temps, pour les services techniques de la ville de Périgueux de préparer les décorations de Noël.

Remorque chargée de sapins de Noël © Radio France - Emmanuel Claverie

La nouvelle municipalité veut installer environ six cents sapins dans le centre ville, les différents quartiers de Périgueux et les écoles. Les services municipaux demandent donc aux particuliers qui voudraient faire couper leur sapin, (à condition que ce soit un épicéa) de les contacter au 05 53 02 82 10. Le service des espaces verts viendra chez vous pour voir si c'est possible. il se chargera alors de l'abattage, du chargement, du nettoyage du chantier et du transport de votre sapin qui contribuera à la décoration de la ville. Cette proposition ne concerne que les épicéas, à conditions qu'ils soient dans un rayon de 15 kilomètres maximum autour de Périgueux.