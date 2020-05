Périgueux : un mémorial du confinement en pâtes et en papier toilette

Ce mémorial du confinement est fait de spaghettis et de papier toilette.

Ce lundi matin, les habitants de Périgueux ont découvert un drôle de mémorial sur l'ancienne place de l'hôtel de ville de Périgueux, comme un petit temple érigé à la mémoire de ces huit semaines de confinement qui ont paralysé la France à cause de l'épidémie du coronavirus. Les murs de ce petit édifice sont en papier toilette, le toit en spaghettis, deux produits que les Français se sont arrachés au début du confinement, par peur de manquer. C'est donc ce réflexe un peu inattendu qu'ont voulu souligner les bâtisseurs de ce mémorial, symbole d'une pandémie qui a touché le monde entier.

Des rouleaux de papier toilette pour symboliser le confinement © Radio France - Valérie Déjean

L'estomac plein et les fesses propres

Car les Périgourdins, comme le reste des Français, se sont rués dans les grandes surfaces pour stocker ces produits de première nécessité et ainsi, faire du papier toilette et des spaghettis de nouvelles valeurs refuges. Le collectif Admere à l'origine de la création de ce mémorial, suggère aux analystes d'intégrer désormais ce nouvel indice dans les données économiques qui permettent de prendre le pouls de la population. Quelle est la réserve de papier toilette par foyer ? En attendant, ils n'imposent aucune interprétation de ce geste artistique un peu provocateur. Ils ont déjà fait parler d'eux en créant une place de parking en or dans la ville, ou en faisant fleurir des tétons roses dans Périgueux pour Octobre rose.