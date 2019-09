Périgueux : un rond-point rebaptisé "Jacques Chirac" après la mort de l'ancien président

Adnx et Klemere

Périgueux, France

Une banderole noire a été déployée au milieu du rond-point Yves-Guéna, rebaptisé "rond-point Jacques-Chirac" dans la nuit de jeudi à vendredi.

Si certains y voient un hommage à l'ancien président décédé jeudi 26 septembre, Adnx, l'un des artistes à l’origine de cette banderole, précise sa visée : "On a fait cette banderole pour deux raisons : la mort de Jacques Chirac c'est la fin d'une époque, on entre dans une nouvelle ère en France, il fallait marquer le coup. La deuxième raison c'est que les ronds-points sont souvent renommés par des comités. Et nous n'avons pas vraiment notre mot à dire. C'était l'occasion de prendre les choses en mains."

Les artistes n'en sont pas à leur première action - Adnx et Klemere

La banderole a rapidement été retirée par les agents de la mairie.

Les mêmes artistes avaient déjà mené une action similaire. Le week-end du 8 septembre, une mystérieuse banderole est apparue à Périgueux. Sur le Pont des Barris, on pouvait lire en blanc sur noir "tu es belle Brigitte" en référence aux insultes du président brésilien à l'encontre de la Première dame, Brigitte Macron.