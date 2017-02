Période cruciale pour le ZooParc de Beauval : la femelle panda est bientôt en chaleur !

Va-t-on enfin voir un bébé panda au ZooParc de Beauval ? On le saura dans les toutes prochaines semaines ! Huan Huan, la femelle panda géant, est en prémices de chaleur.

La période est cruciale pour les équipes du ZooParc de Beauval, le premier zoo de France, le premier site visité de la région Centre avec un record de fréquentation l'an dernier, 1 million 400 000 visiteurs. Les chaleurs de sa femelle panda, Huan Huan, devraient avoir lieu très bientôt, entre mi mars et fin avril !

Il y a des signes qui ne trompent pas chez les pandas. Depuis quelques temps, la femelle marque, c'est-à-dire qu'elle met son odeur un peu partout. Elle fait aussi des vocalises particulières. Autant de signes d'une future ovulation. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand chose à faire, seulement beaucoup d'observation.

"On a quelqu'un qui est en permanence en observation sur les pandas. On peut aussi avoir des comportements de roulade, on peut avoir des comportements de la femelle qui peut se mettre dans des positions d'attente du mâle. C'est donc cette personne qui est en observation qui va nous dire si ces comportements augmentent. A partir du moment où on aura un déclic, on sait qu'on sera une quinzaine de jours avant l'ovulation et là on fera des analyses de sang et d'urine" - Baptiste Mulot, responsable vétérinaire à Beauval

Et puis surtout, deux spécialistes de la reproduction des pandas viendront spécialement de Chine pour superviser tout cela, notamment l'insémination artificielle si l'accouplement naturel ne fonctionne pas. Les pandas géants sont des animaux particuliers, leur reproduction est un vrai casse-tête. La femelle n'ovule qu'une seule fois par an, en plus le mâle n'était jusqu'ici que très peu intéressé par la chose, leur libido est généralement extrêmement faible ! On se souvient que l'an dernier, l'ovulation était arrivée beaucoup plus tôt que prévue et que l'insémination avait donc été faite deux jours trop tard.

Ce couple de pandas géants sont prêtés depuis cinq ans à Beauval et pour encore cinq ans. Ce zoo est le seul en France à en accueillir et c'est donc devenu un véritable enjeu diplomatique de faire naître un bébé panda chez nous. Mais pas plus de pression que cela pour le directeur, Rodolphe Delord.

"De présenter des pandas à Beauval, c'est toujours une pression énorme, une responsabilité énorme. Mais c'est aussi un challenge" - Rodolphe Delord

En Europe, seuls cinq parcs accueillent des pandas géants. Une espèce qui a déjà fait des bébés en Autriche, en Espagne et l'an dernier en Belgique. Une quarantaine de pandas naissent chaque année dans les deux grands centres d'élevage et de recherche de pandas en Chine.