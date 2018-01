Péronne, France

C'est la belle histoire de ce début d'année dans la Somme. Et elle a pour décor l'hôpital de Péronne. C’est à la maternité de cet établissement que Jules, un beau bébé de 3,710 kilos a vu le jour en ce 1er janvier 2018.

« Il a failli naître dans la voiture ! »

Les parents du petit garçon ne sont pas près d’oublier les circonstances de sa naissance. Betty et Maxime venaient tout juste de rentrer chez eux à St-Christ-Briot après avoir fait la fête chez des amis à Bertincourt.

Sauf qu'une heure et demie après s'être couché, le couple a dû foncer à l'hôpital. Betty a rapidement ressenti des contractions : _« On a fêté le réveillon tranquillement, on est rentrés vers 5 heures du matin. Tout allait très bien, mais à 6h30, je me suis réveillée avec beaucoup de contractions. Le temps de se préparer, on est arrivés à la maternité vers 7h40… Et à 7h50, Jules était là ! »_. La naissance du bébé était prévue pour le 8 janvier. L’arrivée de Jules a donc été une belle surprise pour toute la famille. Maxime, le papa sourit encore à l’évocation de cette folle soirée : « C’est la surprise du nouvel an ! On pensait bien dormir, mais on a dû parti en express. Heureusement que la maternité de Péronne est près de chez nous… Il a bien failli naître dans la voiture ! »

Un moment magique pour l'équipe médicale

A son arrivée à l'hôpital de Péronne, Betty a été prise en charge par Sylvie, un des sages-femmes de la maternité : "Il y a eu beaucoup d'émotion pendant cet accouchement. Le bébé est sorti très vite, J'ai demandé au papa s'il voulait le prendre dans ses bras, il y avait bien sûr aussi la maman... Avec l'aide soignante, on était tous les quatre à mettre ce bébé au monde, c'était génial, il y avait huit mains pour l'accueillir. C'était chaleureux, c'était vraiment magique. Même après 30 ans de carrière, j'en frissonne encore !"

Sylvie, la sage-femme qui a pris en charge la naissance du petit Jules © Radio France - Claudia Calmel

Jules devait rencontrer ses deux grandes sœurs dans l’après-midi, Elena et Jade, respectivement âgées de 6 et 3 ans.

Le premier bébé de l'année de l'hôpital de Péronne

Jules n'est pas le premier bébé de l'année 2018 de tout le département de la Somme. Il a été devancé par une petite Zélie qui a vu le jour à 6h28, ce lundi 1er janvier, à la maternité Victor Pauchet d'Amiens.

Comme à tous les bébés nés à la maternité de Péronne ces derniers jours, Jules a reçu la visite du maire de Péronne et d’une partie de l’équipe municipale.

Une partie de l'équipe municipale a rendu visite aux nouveaux-nés de ces derniers jours © Radio France - Claudia Calmel

Les élus ont remis des doudous aux nouveaux-nés et à leurs parents. Un geste symbolique, mais important pour Thérèse Dheygers, le maire de Péronne : « Chaque année, nous venons rendre visite au premier bébé de l’année de l’hôpital de Péronne avec une partie de l’équipe municipale. C’est une tradition à laquelle nous tenons beaucoup. Il y a quelques années, notre maternité a connu des difficultés en raison d’un déficit de naissances. Ça va mieux actuellement, mais il est important pour nous de soutenir cette structure. Notre maternité, on y tient beaucoup et tous les ans, c’est un plaisir d’accueillir le premier bébé de l’année, ici à Péronne. »

Thérèse Dheygers, le maire de Péronne est venu souhaiter la bienvenue aux nouveaux-nés de ces derniers jours © Radio France - Claudia Calmel

Environ 450 bébés naissent chaque année à la maternité de Péronne.