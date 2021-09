À Perpignan, une œuvre estimée à 45.000 euros retrouvée dans un terrain vague

Les services techniques de la ville de Perpignan ont retrouvé une œuvre appartenant à l'artiste Marc-André 2 Figueres dans une décharge sauvage. Une structure de plus de deux mètres, disparue d'un rond-point en 2010 et estimée à 45.000 euros par l'artiste.

"C'est une bonne surprise, un peu inattendue", raconte Marc-André 2 Figueres ce lundi 6 septembre. Il y a quelques jours, il a découvert son œuvre remise en état par les services techniques de la Ville de Perpignan. Quelques semaines plus tôt, des agents ont découvert la structure métallique au milieu d'un terrain vague dans la zone Tecnosud.

Un cadeau... empoisonné pour l'ancienne municipalité ?

Une œuvre offerte à la mairie de Perpignan au début des années 2000. "On me disait qu'elle avait peut-être disparu, qu'elle avait été volée. Mais rien de très clair à l'époque", raconte Marc-André 2 Figueres. "C'est finalement les services techniques qui ont récupéré l'œuvre un peu par hasard. Elle était abandonnée, pliée en deux, presque décomposée au bord de la rivière. C'est miraculeux", précise l'artiste qui n'avait plus vraiment d'espoir de retrouver un jour cette structure. C'est finalement au milieu d'un terrain vague qu'il a retrouvé son œuvre dix ans.

Une sculpture de métal, qui n'était rien d'autre que la première étape du fameux cadran Solart 2 vandalisé sur le rond-point du péage nord de Rivesaltes. Une création née au début de la découpe au laser du métal. "C'était l'une des premières fois qu'on utilisait un ordinateur pour faire des découpes". Une œuvre qu'il estime à 45.000 euros. La mairie actuelle réfléchit à une nouvelle place pour la structure fraichement rénovée.