Pesmes : la factrice veut continuer à faire sa tournée à vélo

Pesmes, France

A Pesmes tout le monde connait Jocelyne la factrice, il faut dire que cela fait 27 ans qu’elle y distribue le courrier. Lorsqu'elle traverse la commune à pied ou avec son vélo de La Poste tout le monde la reconnait. "Quand je suis en tenue de La Poste, pas de bisous, les gens le savent" précise Jocelyne Loueillet qui depuis toutes années a tissé des liens avec les habitants. La vie était un long fleuve tranquille à Pesmes, jusqu'au jour où la direction de La Poste l'a informée d'un projet de réorganisation des tournées en septembre.

Une pétition papier et une autre sur internet

Jocelyne s'est vu proposer de ne plus faire sa tournée à vélo électrique, mais en voiture électrique. Impensable dans un premier temps pour Jocelyne. La factrice explique que le vieux Pesmes est constitué de ruelles étroites "c'est trop compliqué, faut monter descendre sans arrêt de la voiture". Il faut reconnaître que le centre historique n'est pas très facile d'accès, de nombreux habitants le disent. Une pétition a vu le jour pour soutenir Jocelyne, elle a déjà recueilli 500 signatures. Une autre pétition sur internet totalise un peu plus de 200 signatures.

Cette affaire ferait presque penser à un village de Gaulois qui tient tête. 27 ans d'habitudes pour Jocelyne, c'est difficile de changer. Elle a dû racheter une voiture, car fin septembre elle devra se rendre à Gray (20 minutes) pour aller chercher une voiture électrique de La Poste et son courrier à distribuer, puis ramener la voiture à Gray en fin de service. Le temps de trajet se fera sur le temps de travail précise La Poste.

La factrice de Pesmes, Jocelyne Loeuillet, dans les ruelles étroites du vieux Pesmes. © Radio France - Jean-François Fernandez

La baisse des volumes de courrier

Face à la forte baisse des volumes de courrier et de l'augmentation du trafic des colis, La Poste a décidé de réorganiser ses tournées. Il faut savoir que sur deux ans, les volumes de courrier distribués sur Pesmes ont baissé de 15%. La Poste doit s'adapter face à ces nouveaux modes de communication et de consommation. La Poste précise que l'objectif de cette réorganisation est "de mettre en place une nouvelle organisation qui prend en compte ses évolutions en garantissant à nos clients un niveau de service et de proximité élevé et en accompagnant au plus près nos agents dans cette transformation". Concrètement, la réorganisation proposée maintient l'emploi de Jocelyne. Aujourd'hui à Pesmes il y a deux tournées : celle de la factrice Jocelyne à vélo électrique pour la distribution du courrier, et une seconde tournée en voiture pour les colis assurée par un agent de Gray. La réorganisation consiste à demander à la factrice de Pesmes d'assurer ces deux tournées en une seule, mais comme les colis sont lourds il n'est plus possible de la faire à vélo. La Poste ne se dit pas opposée à ce que Jocelyne dépose la voiture pour effectuer à pied la distribution du courrier dans les endroits jugés difficiles d'accès, "une partie piétonne, dans le centre historique de Pesmes est également à l'étude" précise La Poste.

La réorganisation de cette tournée sera effective à partir du 24 septembre. La commune de Pesmes, au dernier recensement compte 1096 habitants.