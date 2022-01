Un plescopais en lice pour succéder à Thomas Pesquet

"Ce n’est pas un rêve d’enfant, plutôt une passion". Julien Dambraine garde la tête sur les épaules, même si elle est déjà un peu dans les étoiles. "Avec mes copains, on s’est promis d’aller en orbite avant nos 60 ans". Alors, en découvrant sur internet l’appel à candidature de l’Agence Spatiale Européenne, il a réfléchi, mais pas trop longtemps. "J’étais dans tous les critères, je me suis dit pourquoi pas". Son dossier, parmi les 23 000 retenus par l’ESA a passé le premier tri, puis il a été reçu en entretien en septembre. L’agence spatiale Européenne nous a invité à Hambourg tous frais payés.

7 heures d’entrainement par jour

Julien est désormais dans le 2eme cercle des 1500 retenus. "La réponse doit arriver dans les prochains jours pour me faire entrer ou pas dans les 3 ou 400". La route est encore longue vers un envol, mais le plescopais y croit raisonnablement et s’entraîne. "Je passe mes journées à faire du sport, réviser les langues, j’apprends aussi le russe et je prends des cours de pilotage. Je fais ça 7 heures par jour".

Vers Mars

Et si par bonheur, Julien se retrouve sélectionné, il a déjà une idée de ce qui l’attend après une longue formation. "La première mission serait d’aller sur la Gateway, la station prévue en orbite autour de la Lune . Et puis _l’étape ultime, c’est Mars_, la grosse aventure! L’objectif final c’est de se préparer pour ça".