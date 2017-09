Pétanque : les champions de France ne seront pas Manchois cette année

253 équipes se sont affrontées hier au pied du Mont-Saint-Michel, pour le championnat de France de pétanque en triplettes. Seize d'entre elles seront encore en lice dimanche 3 septembre. Les Manchois ne se sont pas qualifiés.

Seize équipes de pétanqueurs s'affronteront dimanche 3 septembre sur l'hippodrome de Pontorson. Les joueurs concourent pour le titre de champion de France en triplettes. Ils ont déjà parcouru un long chemin, puisque samedi, 253 des meilleures équipes de l'hexagone avaient pris le départ de cette compétition. Elles ont été éliminées au fur et à mesure, notamment les quatre équipes manchoises.

A la pétanque comme dans n'importe quel autre sport, les règles ne sont pas prises à la légère © Radio France - Camille André

10 à 12 000 spectateurs sont attendus durant le weekend. Des tribunes ont même été installées pour que le public puisse apprécier au mieux le savoir-faire des joueurs. "Ces joueurs-là, sont très professionnels, ils s’entraînent énormément", confie Jean Levagnini, le président du comité départemental de pétanque et jeu provençal, avant de donner des détails sur les atouts que doit posséder un bon joueur de pétanque: "L'adresse représente peut-être 30% d'un excellent pétanqueur. Il faut aussi beaucoup de maîtrise de soi, de la stratégie, un peu d'expérience pour savoir ralentir le jeu dans les situations difficiles par exemple. C'est tout un art!"

Pas une goutte d'alcool sur le site

Jean Levagnini insiste aussi sur la dimension sportive de la pétanque. Le président du comité départemental assure que loin de l'image d’Épinal, les bons joueurs de boules ne commettent "aucun excès". D'ailleurs la fédération française de pétanque tente de se débarrasser des clichés qui ont longtemps accompagné ce sport. Sur l'hippodrome de Pontorson, pendant ce weekend de championnat de France, aucun alcool n'est par exemple mis en vente, seules des bières sans alcool sont proposées à la buvette.

L'objectif pour la fédération est de donner une image plus professionnelle de la pétanque, avec pour objectif, la candidature de ce sport aux jeux olympiques 2024. Dès 2020, à Tokyo, cinq nouveaux sports feront ainsi leur apparition : le karaté, le surf, l’escalade, le skateboard et le baseball-softball, très populaire au Japon. "l'objectif c'est d'intégrer la pétanque aux JO 2024 qui devraient se dérouler à Paris, et pas comme sport de démonstration, mais comme véritable nouvelle discipline", assure Michel Desbois le président de la fédération française de pétanque et jeu provençal, qui précise: "C'est un projet qui est bien avancé".