Pete Doherty donne un concert au Havre en faveur d'un refuge pour chien d'Étretat

"Il adore les chiens", s'enthousiasme Élise Poittevin, la présidente du Refuge d'Étretat ABEC, organistrice du concert. Ce jeudi, le chanteur des Libertines Pete Doherty a donné un concert caritatif au bar de la Mac Dead's en faveur des chiens recueillis par l'association normande. 2.000 euros ont été recueillis.

Installé à Étretat et lui-même propriétaire de deux chiens, la star britannique s'est lié d'amitié avec les membres du refuge. "Il perdait souvent ses chiens, s'amuse Élise Poittevin, on les récupérait et les lui rendait, ça crée des liens. Il adore les chiens."

Pete Doherty a joué pendant plus d'une heure et demi devant 150 spectateurs, il a notamment présenté en avant-première des titres de son album en collaboration avec Frédéric Lo, The Fantasy Life Of Poetry & Crime, qui sort le 18 mars prochain.