Petit-Quevilly : ils décorent leur maison pour Halloween

Des toiles d'araignées dans les branches d'arbres, des pierres tombales sur le sol, un pied ensanglanté, "un pied de zombie" précise Alma, voilà pour le décor dans le jardin. Mais à l'intérieur c'est tout aussi "effrayant" assure la petite fille de 9 ans toute contente d'avoir décoré sa maison de Petit-Quevilly (Seine-Maritime) avec sa maman et sa petite sœur Candice.

"Les zombies c'est ce qui fait le plus peur !" pour Alma, 9 ans. © Radio France - Bénédicte Robin

"J'aime bien tout ce qui fait peur" assure Alma sous les yeux rieurs de la sa maman Cathy. "On aime bien se déguiser dans la famille" confie-t-elle. "On le fait tous les ans. Moi j'adore et les enfants adorent aussi ! C'est fun" lance Cathy.

Des bonbons ou un sort

La petite famille ne s'arrêtent pas à la décoration de la maison. Elle se déguise aussi ! Alma a prévu une déguisement d'Esther, le personnage d'un film d'horreur. Sa maman sera en marionnette du film Saw, le papa en zombie punk et la petite dernière en sorcière.

Tout ce beau monde prévoit de se promener dans les rues du quartier et de frapper aux portes. "On va demander des bonbons ou un sort" se réjouit d'avance Alma.