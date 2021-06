Petit Train de La Mure : il accueillera ses premiers passagers le 1er juillet

On n'en a jamais été aussi près. La "plus belle ligne des Alpes" reprendra du service sur les pentes de l'Isère le 1er juillet prochain dit aujourd'hui le département dans un communiqué. Les derniers essais sont concluants.

On l'annonçait l'été dernier, puis au printemps... Allez, cette-fois, c'est la bonne ? Les derniers jours ont été consacrés à la marche à blanc et au passage de la commission de sécurité. Ces dernières étapes franchies avec succès, le Petit Train de La Mure, attendu depuis près de 11 ans et l'effondrement de 2010, va pouvoir reprendre des passagers à bord !

Une date : le 1er juillet

La date dévoilée et avancée par le délégataire, le Conseil Départemental de l'Isère est désormais fixée au 1er juillet "les dernières autorisations administratives sont en cours d’obtention, permettant d’envisager une ouverture au 1 er juillet, 3 ans après le début des travaux".

Ligne atypique

Reprendre cette ligne est une vraie attente pour les habitants du secteur, pour tous les amoureux des lignes ferroviaires atypiques et pour les touristes en général. Le spectacle promis là-haut donne toujours autant envie : "A l’arrivée, le long de la promenade des Grands Balcons, les visiteurs profiteront d’un parcours commenté grâce aux cinq totems d’information qui les mèneront jusqu’au Belvédère, une terrasse de 500m² qui surplombe le barrage de Monteynard-Avignonet et les eaux turquoise de sa retenue. Le Belvédère invite à la détente et à la découverte. Une table de lecture du paysage et quatre bornes de réalité augmentée viennent compléter le dispositif de visite, accessible gratuitement".

France Bleu Isère consacre toute la semaine des chroniques au retour du Petit Train de La Mure.