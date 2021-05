Petite-Rosselle : un groupe de métal mosellan tourne son clip sur l'ancien site minier de Parc Explor Wendel

Le groupe mosellan Deficiency tourne l'un de ses clips sur l'ancien site minier du Parc Explor Wendel de Petite-Rosselle. Les musiciens originaires de Forbach et ses environs ont choisi ce décor réaliste et grandiose pour représenter le thème de leur quatrième album : l'histoire locale.

Le groupe de métal mosellan Deficiency a choisi l'ancien site minier du Parc Explor Wendel pour tourner le clip d'une de ses chansons. Ils ont choisi cet ensemble patrimonial pour mettre en scène l'histoire de la région, qui est le fil conducteur de leur quatrième album.

Le groupe a l'habitude de créer des « albums-concepts » rappelle Vianney, le bassiste : « Cette fois, on a voulu valoriser les histoires et les légendes locales, nous recentrer sur ce qui était proche de nous », explique-t-il. Les quatre musiciens sont originaires des environs de Forbach, et tous ont en commun d'avoir des membres de leur famille qui ont connu le site sidérurgique en activité voire, y ont travaillé.

Les musiciens ont profité d'un décor industriel authentique et de belles profondeurs de champ dans les bâtiments. © Radio France - Natacha Kadur

Mise en scène d'une catastrophe minière

« Les clips des groupes de métal se font souvent dans des univers de friches industrielles, sans doute parce qu'elles aident à créer un univers un peu dystopique », ajoute Jérôme, le guitariste. Mais cette fois, le groupe qui a l'habitude d'explorer l'univers de la science-fiction a voulu se rapprocher du réel, en évoquant directement le passé industriel de la région : « On voulait que ça parle plus que quelque chose qui est inventé ou supposé » explique Laurent, chanteur et guitariste.

Vianney, le bassiste, tourne l'une des scènes en solo dans le bâtiment qui fournissait l'énergie de l'ancienne mine © Radio France - Natacha Kadur

Tony, un habitant de Forbach, a accepté de figurer dans ce clip pour jouer un mineur qui tente de s'échapper du site après une catastrophe . Il est ravi de participer à cette expérience un peu originale : « C'est la première fois que je fais ça, je fais ce qu'ils me disent ! », témoigne cet ouvrier du bâtiment, le visage noirci par du charbon de bois (pour barbecue).

Tony doit courir à travers les bâtiments et sur le parvis extérieur pour jouer des scènes du clip de Deficiency © Radio France - Natacha Kadur

Faire vivre un lieu chargé d'histoire

C'est la première fois que le musée du Parc Explor Wendel recevait ce type de demandes pour le tournage d'un clip de hard-rock : « C'est une façon un peu originale de faire vivre ce site » témoigne Cathy Schoumacher, chargée de communication du site. Ici, pas de risques de déranger les voisins avec les décibels, même si la plupart des scènes sont tournées en play-back.

Le clip sera visible prochainement sur le site internet du groupe.

Des scènes ont été filmées en extérieur à l'aide d'un drone © Radio France - Natacha Kadur