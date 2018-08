Petites et Grandes Histoires de Moselle, c'est le nom de la nouvelle série estivale que vous propose cette semaine France Bleu Lorraine dans le cadre de son été lorrain. Cinq épisodes pour revenir sur des événements mystérieux, méconnus ou insolites, survenus dans notre département et notre région.

Moselle, France

L'été Lorrain fait la part belle à l'histoire, cette semaine, avec ces Petites et Grandes Histoires de Moselle. Au programme : le pape de Clémery, le FC Metz sous l'occupation nazie, Gorze et son trésor, la Croix de Lorraine et le martyr lorrain des soldats polonais.

Quand le sang des soldats polonais coulait sur le sol mosellan et lorrain

La Lorraine et la Moselle ont été très durement touchées par les deux conflits mondiaux du 20ème siècle. Ce qui est en revanche moins connu, c'est le sacrifice et l'héroïsme des soldats polonais qui ont combattu sur notre sol.

En novembre 1918, l'armée " Bleu" ou armée " Haller", composée de 100 000 soldats polonais ou d'origine polonaise, devait participer à la libération de Metz. Mais l'armistice du 11 novembre a mis fin à la Première Guerre mondiale et l'offensive n'a jamais eu lieu.

Le général Jozef Haller (à gauche) serre la main du maire de Nancy en octobre 1918 sur la place Stanislas - Julien Morawski

21 ans plus tard, l'histoire se répète. En septembre 1939, la Pologne est attaquée et écrasée par l'Allemagne Nazie. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale. La France accueille les troupes de Pologne qui ont réussi à s'enfuir. La 1ère division des Grenadiers Polonais est alors envoyée en Lorraine. En Juin 1940, pourtant mal équipée et peu formée, elle va pourtant résister aux offensives nazies. 900 hommes de la 1ère DGP périssent dans ces combats, notamment à Dieuze et Lagarde.

Défilé de Grenadiers Polonais en Mai 1940 à Colombey les Belles - Julien Morawski

Revivez ci-dessous l'épisode de Petites et Grandes Histoires de la Moselle, consacré aux soldats polonais.

Petites et Grandes Histoires de Moselle : quand le sang des soldats polonais coulait sur notre sol Copier

Les mille vies de la Croix de Lorraine

Elle figure sur le maillot du FC Metz depuis plus de 70 ans. Elle a été l'emblème de la France Libre et de la Résistance durant la Seconde Guerre mondiale. Elle a aussi symbolisé la lutte contre la tuberculose, au début du 20ème siècle. L'histoire de la Croix de Lorraine a été riche et variée.

L'origine de la Croix de Lorraine n'est pas lorraine mais angevine. C'est la dynastie d'Anjou qui a importé dans notre région cette croix double au 15e siècle. Durant la bataille de Nancy, en 1477, les Lorrains portaient d'ailleurs sur leurs tuniques, la Croix de Lorraine. Elle va ensuite se répandre un peu partout sur le sol lorrain.

Un vitrail de l'église de Vézélise avec sa Croix de Lorraine - Kévin Goeuriot

La Croix de Lorraine a été rendue très populaire par le Général de Gaulle qui l'utilisa comme symbole de la France Libre, lors de la Seconde Guerre mondiale. Son motif a même été choisie comme mémorial du Général. C'est une Croix de Lorraine géante qui a été construite en 1972 à Colombey-Les-Deux-Eglises.

La Croix de Lorraine à Colombey les deux églises © Maxppp - maxppp

Revivez ci-dessous l'épisode de Petites et Grandes Histoires de la Moselle, consacré à la Croix de Lorraine.

Les 1000 vies de la Croix de Lorraine Copier

Le trésor de l'abbaye de Gorze

Le village de Gorze est très connu en Moselle pour son aqueduc romain construit au 1er siècle, afin d'alimenter en eau les habitants de Metz. En revanche, le grand public connaît moins l'histoire et l'existence de l'abbaye de Gorze et de son incroyable trésor : 12 statuettes en or qui seraient aujourd'hui cachés dans un immense souterrain.

L'abbaye de Gorze a été fondée au 8ème siècle. C'est le foyer du chant messin, l'ancêtre du chant grégorien. C'est une abbaye qui va prendre de l'importance au fil des siècles. Elle bat sa propre monnaie et est défendue par des moines-soldats.

Au 11ème siècle, l'abbaye de Gorze aurait reçu des mains du pape Léon IX, un immense trésor : douze statuettes en or.

Le pape Léon IX aurait offert 12 statuettes en or à l'abbaye de Gorze

Au 16ème siècle, l'abbaye de Gorze est attaquée puis détruite. Au cours de cette attaque, des moines auraient tenté de s'enfuir par un souterrain. Ils y seraient morts avec le trésor de l'abbaye et notamment ses 12 statuettes.

Revivez ci-dessous l'épisode de Petites et Grandes Histoires de Moselle, consacré au trésor de l'abbaye de Gorze.

Le trésor de l'abbaye de Gorze Copier

Quand le FC Metz jouait dans le championnat allemand

En Juillet 1940, la Moselle est annexée par l'Allemagne Nazie. Le FC Metz, crée en 1932, change alors de nom pour devenir le Fussball Verein Metz. Il est engagé dans un championnat régional allemand. L'équipe va aussi affronter une sélection de joueurs SS.

L'équipe du FV Metz en 1941 - André Isch

A l'automne 1944, la Moselle est libérée et le président emblématique du FC Metz Raymond Herlory entreprend de reconstruire son club. C'est à cette époque que la célèbre Croix de Lorraine apparaît sur le maillot grenat du club mosellan.

Revivez ci-dessous l'épisode de Petites et Grandes Histoires de la Moselle, consacré aux heures allemandes du FC Metz.

Quand le FC Metz jouait dans le championnat allemand Copier

Le pape de Clémery

Les médias de l'époque l'ont surnommé l'anti-pape ou le pape de Clémery. C'est en 1963 que Michel Collin, un obscur prêtre mosellan, né à Béchy en 1903 se fait nommer successeur de Jean 23 à l'issue d'un conclave-pirate. Le curé lorrain prend alors le nom de Clément XV.

Dans son mini - Vatican de Clémery, une ancienne exploitation agricole transformée à la va-vite en basilique, les équipes de journalistes se succèdent. Ce curé qui prétend avoir depuis sa tendre enfance des visions sur la fin des temps, assure aussi recevoir directement des messages de dieu.

Une vierge installée sur le toit du mini-vatican de Clémery © Radio France - Thomas Jeangeorge

Ce faux-pape excentrique s'entoure d'une garde rapprochée et de fidèles. Une église juge sectaire par le Vatican et qui s'attire aussi les foudres de la justice française. Michel Collin est notamment condamné pour escroquerie et le Fisc lui réclame des arrières d'impôts.

L'église du Christ rénovée à Clémery © Radio France - Thomas Jeangeorge

Le pape de Clémery meurt en 1974. Ses fidèles attendent en vain sa résurrection miraculeuse. Son église, à Clémery, attire encore, quelques rares fidèles.

Revivez ici l'épisode de Petites et Grandes Histoires de Moselle, consacré au Pape de Clémery.