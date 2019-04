On peut désormais amener son propre tupperware pour faire ses courses au supermarché

Il possible d'apporter ses propres emballages aux rayons boucherie, poissonnerie, boulangerie et fromagerie.

Lattes, France

Pour réduire les déchets et les emballages, les magasins Carrefour lancent un nouveau système dans la grande distribution : la possibilité pour les clients d'apporter et d'être servis leurs propres tupperwares, boites, bocaux. Cette mesure existe déjà dans les magasins bio, mais elle arrive désormais dans les supermarchés.

"On avait déjà des clients qui venaient avec leurs propres contenants, nos collaborateurs le faisaient déjà, mais maintenant la mesure concerne tous les Carrefours" explique Guillaume Dubourg, le directeur-adjoint du Carrefour de Lattes. A condition qu'ils soient propres et transparents, les tupperwares et autres bocaux des clients peuvent être utilisés par les employés du supermarchés pour entreposer les denrées.

Une initiative intéressante pour Olivia, qui en a marre des emballages en plastique quand elle fait ses courses. "Ca demande un peu d'organisation et le bon matériel, mais pourquoi pas." renchérit une cliente au rayon boucherie. "D'un point de vue écologique, c'est bien ... mais du point de vue pratique, ça ne va pas être spontané" tempère Janie-Claude. "Ca va être comme les sacs plastiques : à partir du moment où on n'en distribuera plus, on amènera les nôtres. Mais pour l'instant non."

La mesure ne concerne que les rayons boucherie, fromagerie, poissonnerie, ou boulangerie : le reste des denrées est toujours vendu emballé.