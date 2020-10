Peut-on parfumer nos masques en temps de COVID ?

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec reçoit l'écrivaine et experte en parfum Elisabeth de Feydeau pour en savoir plus sur les fragrances et leurs origines. Alors que nous ne pouvons plus sortir sans masque, le parfum perd du terrain. On découvre comment faire cohabiter nos masques avec nos odeurs préférées.

Depuis quand utilise-t-on des parfums ?

Dès les civilisations antiques, l'être humain fait usage de parfums. Dans l'Égypte ancienne, le parfum est divinisé. Il est réservé aux dieux et aux pharaons qui sont considérés comme des dieux sur Terre. Le parfum a donc une vocation religieuse. Il est sacré.

L'usage du parfum est alors bien différent du nôtre aujourd'hui. Les parfums pouvaient être bus, parfois on s'en frictionnait ou on les brûlait pour profiter de leurs émanations.

Les grecs sont pour leur part les premiers médecins. Il préparent des parfums sacerdotes qui sont utilisés à l'entrée des temples pour leurs vertus calmantes et apaisantes. En soirée, des boulettes de parfums étaient brûlées pour apaiser les dieux et favoriser le sommeil des visiteurs.

Peut-on parfumer son masque ?

Les matières premières qui constituent encore aujourd'hui les parfums ont des vertus antiseptiques. Au XVIIème siècle, lors des épidémies de pestes, les parfumeurs avaient pour mission d'aller désinfecter les lieux. Ils portaient alors un masque qui avait la forme d'un long bec dans lequel il avait mis du parfum. Ils se protégeaient alors des odeurs liées à la maladie mais aussi profitaient des vertus purificatrices de ces parfums.

D'après des enquêtes récentes, les français ont tendance à moins se maquiller et se parfumer depuis que le port du masque est généralisé. On ne sent plus les autres, on respire sa propre haleine. Alors pourquoi (pour qui ?) se parfumer ?

Elisabeth de Feydeau nous propose de parfumer très légèrement l'intérieur de nos masques d'un parfum qui nous est cher. À la manière d'un doudou, vous pouvez emporter cette odeur avec vous toute la journée. Evidemment, tout est question de dosage. Il n'est pas question d'imbiber son masque ce qui lui ferait perdre ses vertus protectrices.

Il est également possible de parfumer légèrement un masque avec des huiles essentielles connues pour être bonnes pour la santé comme l'eucalyptus. Là encore méfiance. Ces produits peuvent être allergènes et il convient donc de vous faire aider pour bien les choisir si ne les connaissez pas ou peu.