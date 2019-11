Phénomène lumineux de lundi : il s'agissait bien d'un fusée spatiale

Capture d'écran du site Heavens above

Reims, France

C'était bien un étage de la fusée Falcon 9 ! Nous vous en avons parlé il y a quelques jours : dans plusieurs départements français, notamment dans la Marne, des habitants ont vu lundi après midi un phénomène lumineux inhabituel traverser le ciel.

Ce n'était pas un OVNI ! - Capture d'écran de la vidéo de Julie, à Reims - @Littlecookies9

Les commentaires allaient bon train sur les réseaux sociaux, mais l'explication donnée par de nombreux internautes était la bonne : le même jour, lundi, la société américaine Spacex a lancé une fusée de Cap Canaveral, pour mettre en orbite une soixantaines de satellites. Ils sont destinée à fournir internet depuis l'espace.

La réponse officielle vient de tomber. D'après le Groupe d’Etude et d’Information sur les Phénomènes Aérospatiaux Non identifiés (GEIPAN) il s'agissait bien du dernier étage de la fusée, en fin de mission. Pour Roger Baldacchino, responsable du service dépendant du CNES, on aperçoit un panache sur les images qui pourrait correspondre soit à un moteur allumé qui éjecte ses gaz soit à la rentrée dans l’atmosphère de l'objet. Mais la forme ouverte du panache privilégie la 1ere hypothèse.