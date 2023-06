Philippe Etchebest met les petits plats dans les grands pour sauver un restaurant du bocage mayennais

Philippe Etchebest a découvert le bocage mayennais. Pas pour faire du tourisme mais pour aider la patronne du Saint Berth', le restaurant de Saint-Berthevin-la-Tannière, un village à quelques kilomètres de Gorron. Isabelle Monot avait ouvert à l'été 2022, concrétisant ainsi sa volonté de changer de vie après une longue carrière en région parisienne. Mais les choses ont rapidement mal tourné et les clients se sont malheureusement volatilisés.

ⓘ Publicité

BEST OF CLASH CAUCHEMAR EN CUISINE DE PHILLIPPE ETCHEBEST ! #1

Pour éviter de mettre la clé sous la porte, elle a donc contacté le célèbre chef étoilé, présentateur de l'émission "Cauchemar en cuisine". Isabelle Monot a aujourd'hui retrouvé le sourire et l'envie : "on avait besoin de quelqu'un pour nous rebooster et l'équipe nous a redonnés la joie de continuer notre métier. Toute la décoration a été refaite avec un nouveau concept bistronomique. On a eu de la chance de le rencontrer".

La nouvelle décoration du restaurant d'Isabelle Monot - Restaurant le Saint Berth'

La patronne du Saint Berth' lance par ailleurs un appel à tous les habitants du bocage, un appel de soutien à son activité, "nous sommes un des seuls restaurants à ouvrir le soir et le week-end" précise-t-elle. L'émission "Cauchemar en cuisine", tournée dans cet établissement mayennais, doit être diffusée sur M6 dans le courant du mois de juin.