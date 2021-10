Philippe, un Bourguignon fan de James Bond : "six ans d'attente c'était très long"

Son nom est Lebeau, Philippe Lebeau. Ce Bourguignon de 61 ans se passionne pour l'agent secret depuis qu'il a 13 ans. Il se souvient d'ailleurs précisément de l'élément déclencheur : "c'était la bande annonce de Vivre et laisser mourir en 1973. Je l'ai vu dans La séquence du spectateur à la télé. J'ai adoré tout de suite. Et le premier film que j'ai pu voir au cinéma c'était en 1977, L'Espion qui m'aimait".

Il connait tous les films sur le bout des doigts et collectionne tout ce qu'il trouve sur l'agent 007 depuis le début des années 80 : "j'ai une vitrine avec des Aston Martin miniatures, un rayon Lotus à côté, j'ai des figurines des acteurs, les briquets, les allumettes, les petits bonhommes..."

Philippe Lebeau collectionne les répliques miniatures des voitures de la saga James Bond et des figurines - Philippe Lebeau

Philippe a aussi un objet de collection beaucoup plus grand : "J'ai une 2CV toute jaune relookée en 007, identique à celle de "Rien que pour vos yeux" un James Bond avec Roger Moore sorti en 1981" . Le collectionneur fait aussi partie du Club James Bond France.

Philippe Lebeau possède cette copie de la 2cv6 Jaune qui apparait dans "Rien que pour Vos Yeux" (1981) - Philippe Lebeau

Toujours la même émotion

Après près de 50 ans de passion pour l'espion de sa gracieuse majesté, Philippe Lebeau a toujours la même sensation quand le générique démarre : " quand vous allez voir un James Bond , ça débute par ce canon qui menace de le tuer et ça , ça me donne toujours des frissons. C'est grandiose !"

Le Dijonnais, amateur de films d'aventure, passionné par l'agent secret britannique, ne lui trouve que des qualités : sa classe, son flegme face au danger, son aisance avec les femmes. Et n'allez surtout pas lui dire que James Bond est macho : ".Je ne pense pas qu'il soit macho, c'est une armure pour se protéger parce que c'est un espion. Il a le permis de tuer, donc c'est plus une armure qu'autre chose".

Toute la famille touchée par le virus Bond

Philippe Lebeau a transmis le virus à toute sa famille. D'ailleurs pendant les vacances , ils se retrouvent tous pour visiter les lieux de tournage : "J'ai un fils et une fille qui ont des conjoints. Avec Bond, on se retrouve. On loue un van généralement pour être à l'aise. Et puis on vadrouille comme ça. Ça nous permet de suivre les traces de notre agent préféré et on visite le pays en même temps.", explique le Bourguignon.

Le prochain voyage "bondien" de la famille aura lieu en Autriche à Solden, sur les traces de Spectre, pour découvrir un musée James Bond installé à 3 000 mètres d'altitude.

Photos, cartes postales, briquets, figurines, voitures : Philippe Lebeau a débuté sa collection dans les années 80 - Philippe Lebeau

Le dernier opus en avant-première

Le précédent film de la saga James Bond date de 2015. Philippe Lebeau a donc passé six ans à attendre la suite. Une éternité pour le passionné : "Le film devait d'abord sortir en 2019, puis il a été repoussé deux fois en 2020 avec la crise sanitaire et enfin en 2021.... ouf ! On y est !"

Le Bourguignon a eu la chance de découvrir Mourir peut attendre au cinéma le Grand Rex à Paris, la semaine dernière. Tout ce qu'il peut nous dire, clause de confidentialité oblige, c'est qu'il y a toujours autant d'action, de rebondissements et de choses qu'on apprend sur l'espion en 2h45, ce qui est un peu long quand même. Pour le reste, motus et bouche cousue.