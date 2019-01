PHOTO: A Épineuil, Marie-Alice collectionne les fèves par milliers

Épineuil, France

En France, on mange 30 millions de galettes, tout au long du mois de janvier. Mais plus que la galette, certains se passionnent pour ce qu'il y a à l'intérieur, c'est à dire la fève. Marie Alice Aires a 55 ans, elle habite Épineuil (Yonne) et elle est fabophile : elle collectionne les fèves depuis une petite dizaine d'année.

Tout une pièce pour exposer ses 17 000 fèves

C’est par une série sur les châteaux de la Loire dénichée dans un vide grenier qu’elle a commencé. Elle ne s’est plus arrêtée depuis. Aujourd’hui elle en collectionne 17 000 qu’elle a installé dans des vitrines, et classées par thème : villes, régions, Bd, Dessins animés etc... Dans sa maison, tout une pièce est consacrée à sa passion.

Les fèves sont classés par thèmes BD, dessins animés etc... © Radio France - Thierry boulant

Ces petits objets la fascinent avoue-t-elle: « j’aime la variété de tous ces petits sujets ». Autant dire que le boulanger-pâtissier au mois de janvier, c’est pour elle, le père Noel. « Je me rends régulièrement chez les commerçants du coin pour voir leur séries et je prends tout ».

Une recherche minutieuse

Mais ce qui fait le sel de cette passion, ce sont les recherches qu’elle mène lorsqu’elle découvre un exemplaire dans un vide grenier. « Je vais voir sur Google, si il y a des informations, sur l’année de fabrication et sur les autres sujets de la série", explique-t-elle, "et tout le plaisir pour moi et de les rechercher ensuite pour compléter la collection".

Marie-Alice Aires consacre environ 150 euros par an à sa collection © Radio France - Thierry Boulant

Un euro pour trois fèves et pas plus!

Cette passion reste raisonnable, car Marie-Alice Aires s'est fixée un prix d'achat plancher : "je ne dépense pas plus d’1 euros pour trois fèves, et j’en échange aussi beaucoup avec d’autres collectionneurs », poursuit-elle. Elle reconnait tout de même consacrer 150 euros par an à sa fabophilie.

Tous les thèmes sont utilisés pour les séries de fèves, du sport, au cinéma en passant par les vins ou les présidents de la république. © Radio France - Thierry Boulant