PHOTO - Le footballeur Lionel Messi et ses enfants en doudoune "Grenoble" !

La famille Messi en vacances à la montagne et habillée par Moncler !

Lionel Messi et ses enfants en doudoune Moncler ! La photo fait le tour des réseaux sociaux en ce moment. On y voit le footballeur, champion du monde en titre et joueur du PSG, sur une photo de famille en vacances à la montagne, en Suisse, avec un manteau de la marque originaire de Monestier-de-Clermont. Mais c'est surtout la tenue des enfants qui interpelle, avec des manteaux siglés "Grenoble" !

La photo publiée sur le compte Instagram de la femme de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, a presque atteint les 5 millions de likes.