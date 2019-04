PHOTO : le spectacle des cerisiers en fleurs à Fougerolles

Fougerolles, France

Le printemps particulièrement doux nous vaut une floraison avancée des cerisiers à Fougerolles. Chaque année, des dizaines de personnes viennent en groupe admirer ce spectacle exceptionnel.

Les cerisiers en fleurs début avril en Haute-Saône à Fougerolles. © Radio France - Jean-François Fernandez

Il faut dire que Fougerolles offre une concentration de cerisiers. Rien que sur le verger conservatoire de l'Eco Musée de la cerise, on compte plus de 150 cerisiers, avec une vingtaine de variétés différentes.

Le verger conservatoire de l'Eco Musée de la Cerise à Fougerolles. © Radio France - Jean-François Fernandez

Le risque d'une floraison précoce c'est le gel. La chute des températures ces jours-ci ne représente pas vraiment un risque, en revanche tant que les fruits ne seront pas cueillis, ils seront vulnérables face aux aléas climatiques. Il ne faut pas que les températures la nuit descendent trop bas, et il ne faut surtout pas une conjugaison de températures négatives et d'humidité. Un gel trop important peut brûler les fleurs et faire avorter les fruits, plus tard dans la saison l'humidité peut entrer dans les cerises et le gel les rendre impropres à la consommation.

Il y a deux ans, en 2017, le gel avait fait perdre une grosse partie de la production sur Fougerolles.

