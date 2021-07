PHOTO - Les championnats de France de brouette humaine embrasent la plage de Malo

Vingt-six binômes se sont disputés samedi 31 juillet le titre de champion et championne de France de brouette humaine sur la plage de Malo-les-Bains. Au final, les vainqueurs ont parcouru le kilomètres réglementaire en 15 minutes et 46 secondes! Cletches et bonne humeur étaient évidemment présents!