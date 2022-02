Les déclarations d'amour de la Saint-Valentin s'affichent en grand dans les rues de Belfort, ce lundi 14 février. La mairie avait proposé aux habitants de leur envoyer leurs messages. Les plus originaux ont été sélectionnés pour être admirés de tous.

PHOTO - Saint-Valentin : vos plus belles déclarations d'amour affichées dans les rues de Belfort

À l'occasion de la Saint-Valentin, vous avez peut-être vu ces déclarations d'amour, ce lundi 14 février, dans les rues de Belfort. Elles sont diffusées sur quatre panneaux d'affichage, près de la gare, aux abords du marché des Vosges, ou encore place Corbis. Une centaine de messages ont été sélectionnés par les services de la Ville qui avaient invité les habitants à leur envoyer leurs mots doux.

Manu parle de Laëtitia comme "le plus bel épisode" de sa vie. © Radio France - Jean-Michel Nagat

C'est la première fois que la mairie de Belfort menait ce type d'opération, et elle a remporté un beau succès. Au total, 460 messages d'amour ont été envoyés, et ce sont les plus originaux qui ont été sélectionnés.

Théo et Solène filent le parfait amour depuis leur premier baiser aux Eurockéennes, il y a six ans. © Radio France - Jean-Michel Nagat

Les passants peuvent ainsi découvrir des messages très romantiques : "À toi, mon amour, vivement le 2 juillet 2022 que notre mariage soit célébré !", "Je t'aime plus que le chocolat", "Premier baiser aux Eurockéennes de Belfort en 2016, maintenant, nous vivons le grand amour" (Théo et Solène). Bibi, elle, célèbre ainsi ses "40 ans de mariage, cette année".

Cette personne anonyme a envoyé un message... à elle-même ! © Radio France - Jean-Michel Nagat

Plus original, cette personne anonyme qui dit : "Je n'ai pas d'amoureux, mais l'important, c'est de s'aimer soi-même inconditionnellement."

"Tu es mon évidence, ma moitié, mon tout", dit le "petit koala" à sa pitchounette. © Radio France - Jean-Michel Nagat

Les messages sont diffusés toute la journée de ce lundi, jusqu'à 9h mardi matin.

Tous les messages sélectionnés sont également en ligne sur le site de la Ville de Belfort.