PHOTO - Thomas Pesquet prend une photo de Nantes depuis la station spatiale

L'astronaute français Thomas Pesquet a photographié la ville de Nantes depuis la station spatiale internationale, il a posté le cliché sur les réseaux sociaux.

L'astronaute français Thomas Pesquet qui est à bord de la station spatiale internationale (ISS) depuis le 20 novembre a photographié la ville de Nantes et sa métropole depuis l'espace ces derniers jours. Il a ensuite posté le cliché sur ses comptes Twitter et Facebook où il explique qu'il va essayer de prendre une photo de nuit chaque jour car "il aime beaucoup photographier les villes qui brillent dans l'obscurité". Thomas Pesquet participe à une mission de six mois dans l'espace aux côtés de trois Russes et de deux Américains.