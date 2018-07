Val-de-Reuil, France

On l'appelle le Dragon de Komodo, c'est le seul représentant de son espèce en France et il est arrivé à la mi juillet au parc zoologique Biotropica à Val de Reuil dans l'Eure. "Il ne crache pas de feu, il ne vole pas mais c'est un reptile original et remarquable qu'on ne trouve que sur de petites îles d'Indonésie et l'évolution l'a oublié." explique François Huyghe le directeur-vétérinaire de Biotropica "C'est un lézard géant qui va faire 3 mètres adultes. Le nôtre fait 2 mètres et il fera, dans les 3 à 4 ans, 70 kilos ".

C'est un chasseur autant qu'il est charognard - Le directeur de Biotropica

_"On a découvert il y a quelques années que ces grands lézards produisaient du venin. Ce sont des animaux dangereux. La morsure est interdite. Ils mangent des proies entières, il arrive même que des grands Dragons de Komodo mangent des plus petits. Il y a comme un goût de Jurassic Park là dedans "_ajoute François Huyghe

Le Dragon de Komodo suit une formation !

L'animal est actif toute la journée. Il a un enclos complètement nouveau, fait sur mesure pour lui à l'intérieur de la serre, afin de le chauffer de manière optimale. Il a besoin de beaucoup de chaleur. Comme il est dangereux et intelligent, il a une formation quotidienne "On l'entraîne dans un couloir, il est séparé des soigneurs par des grillages. On lui apprend des ordres simples notamment suivre une cible pour pouvoir le diriger et le changer d'enclos sans être en contact avec lui" raconte le directeur du parc.

Le parc a lancé ce projet il y a trois ans et il vient donc d'aboutit. "Cela a été long car c'est un animal très original, il faut se former, il faut aller voir des collègues qui travaillent avec, il faut des autorisations administratives. C'est le programme d'élevage européen qui nous a attribué ce mâle". Ce Dragon de Komodo est né il y a 6 ans à Barcelone.