PHOTO : un sanglier aperçu dans une zone commerciale à Périgueux

Périgueux, France

Une automobiliste a fait une curieuse rencontre ce dimanche après-midi à Périgueux. En début d'après-midi, vers 13h40, elle a aperçu et photographié un sanglier dans la zone commerciale du Privilège, pas loin de la pharmacie.

Le sanglier a été aperçu dans la zone commerciale du Privilège, au nord-ouest de Périgueux. - Stéphanie Alser

Chasse ouverte au sanglier

Le sanglier fuyait-il des chasseurs ? L'ouverture générale de la chasse a eu lieu dimanche dernier en Dordogne, mais celle au sanglier est effective depuis la mi-août. Le suidé, qui prolifère depuis des années et accusé de causer des dégâts dans les cultures, suscite de nombreux débats entre agriculteurs, chasseurs et défenseurs de la cause animale.