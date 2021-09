PHOTOS - Voici les plus belles vaches laitières du Territoire de Belfort

Et celle qui rafle la mise dans la catégorie montbéliarde, c'est Mouette, du Gaec Le Tilleul, tenu par la famille Bourquardez.à Elle remporte aussi le titre de meilleure jeune (moins de cinq ans) et de meilleure mamelle. r Hainin, président de l'association des éleveurs belfortain, l'entité qui organise l'événement, et lui-même éleveur à Banvillars. Dix exploitations, dont la sienne,concourraient cette année pour l'élection de la plus belle vache laitière, dans deux races : Montbéliarde et Prim'Holstein.

Les éleveurs aux petits soins

Et pour remporter la mise, les éleveurs mettent les petits plats dans les grands. "Nous les avons lavées et tondues" sourit Christine Bourquardez, éleveuse à Villars-le-Sec. "On leur met des paillettes, du brillant... Tout ce qu'on peut pour les mettre en valeur et les sublimer. Elles ont une sorte de trousse de maquillage !"

Mais le plus long, et le plus complexe, reste de dresser les bêtes, pour qu'elles puissent se présenter convenablement. "Ce n'est pas inné pour une vache de faire ça, elles n'ont pas l'habitude d'être tenues au licol (sorte de harnais passé sur la tête de l'animal et qui permet de le guider). Toutes les vaches ne peuvent pas le faire, ce sont des heures de travail."

"Il y en a une que l'on trouvait très belle, que l'on voulait inscrire. Mais elle était carrément impossible à dresser" regrette Olivier Hainin. Lui aussi a lavé ses Montbéliardes par deux fois, la veille et le matin du concours, afin que leurs couleurs blanches et marrons puissent resplendir sous le soleil dominical.

Une multitude de critères pour choisir la plus belle

Yeux aiguisés, prises de notes : le jury est aux aguets et ne laisse rien passer. "Il y a une multitude de critères" souligne Jean-Charles Vionnet, lui-même éleveur dans le Jura, et juge du jour. "D'abord la morphologie : le corps, c'est-à-dire la taille, la largeur, la profondeur du flanc. Le bassin également, que ce soit par ses dimensions et son inclinaison. Nous regardons également la capacité de la vache à vieillir, et la post-capacité bouchère de l'animal"

La mamelle aussi est évidemment scrutée et notée, en fonction de son volume et son équilibre.

"Sur un concours de ce type, c'est aussi le ressenti du juge qui fera la différence" ajoute l'expert, qui précise regarder "l'aisance dans le déplacement, le cachet et le style" de chaque vache.

Mouette et Mascotte, les grandes gagnantes

Et celle qui rafle la mise dans la catégorie montbéliarde, c'est Mouette, du Gaec Le Tilleul, tenu par la famille Bourquardez à Villars-le-Sec. Elle remporte aussi le titre de meilleure jeune (moins de cinq ans) et de meilleure mamelle.

Mouette, gagnante dans la race montbéliarde. © Radio France - Xavier Ponroy

Même palmarès pour Mascotte dans la catégorie Prim'Holstein, qui vient du GAEC Koehly, à Réchésy.