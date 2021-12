PHOTOS : 180 nageurs se jettent à l'eau à Marseille pour la traversée de la Corniche

Appelez-les comme vous voulez : les courageux, les fadas, les "couillus". Ce dimanche matin, 180 nageurs se sont jetés à l'eau pour la traversée de la Corniche à Marseille. Au menu, deux épreuves : le 1500 mètres en combinaison, avec ou sans palme et l'épreuve reine, le 500 mètres sans combinaison. En tout, ils sont 60 à avoir pris le départ en slips de bain.

Briefing sur les consignes de sécurité avant de se mettre à l'eau © Radio France - Paul Tilliez

10 minutes de course et surtout une eau à 14 degrés, ça réveille : "À mon avis, elle est plutôt à -8°C sourit une participante tout juste sortie de l'eau. À un moment donné, je me suis vraiment demandé ce que je foutais là." Plus loin, une participante se vide le contenu de son thermos sur les épaules "C'est de l'eau chaude, à 45 ou 50 degrés, histoire de me réchauffer."

"Il paraît qu'elle est à 14 degrés... À mon avis, elle est plutôt à -8°C" - Alice, une participante

La palme revient à ce lyonnais : Wilfrid Frigo, descendu exprès pour participer. Avec un nom comme ça, impossible d'être frileux : "15 degrés, c'est froid, mais ce n'est pas non plus insurmontable, il n'y a pas de risque d'hypothermie."

"Alors, elle est bonne ?" © Radio France - Paul Tilliez

Si l'idée est de passer un moment de détente, on ne fait pas non plus n'importe quoi, il y a des critères de sélection. Par exemple, les 180 participants sont tous licenciés dans des clubs et pratiquent la natation de manière régulière.

La course décalée au mois de décembre

Le Team Marseille Natation, en charge de la tenue de l'évènement, aimerait que cette traversée de la Corniche au mois de décembre devienne une tradition à Marseille. Initialement organisée en septembre, la course a déjà été reportée plusieurs fois en raison du covid-19, mais aussi des conditions météorologiques, avec un vent particulièrement fort au mois de septembre.