PHOTOS - 2.000 chiens de race au concours international de beauté à Poitiers

Scandal, Signature, Perle, et les 2.000 autres chiens de race défilent de samedi 22 octobre au dimanche 23, le pelage lumineux, les dents blanches et la posture parfaite. C'est la nouvelle édition du concours international de beauté canine, avec à la clé, le titre de champion du monde. Un évènement organisé par l'association Canine du Poitou dans les Arènes du Parc des Expositions de Poitiers (Vienne). Plus de 400 éleveurs ou propriétaires et 900 exposants sont venus de toute la France et de l'étranger pour présenter leur animal, et son pédigrée, seule condition pour participer.

Nikita, 12 ans, et son lévrier au concours de beauté canine à Poitiers. © Radio France - Sarah D'hers

Du bouvier, aux huskies, en passant par les chihuahuas et les lévriers, chacun déambule, fier, accompagné de leur maître ou maîtresse, en costume pour faire ressortir leur robe. En tout, 25 juges agréés vont sélectionner les gagnants dans chaque catégorie avant d'élire le ou la championne du monde.

Scandal et son ami huskie, ici, pour sociabiliser. © Radio France - Sarah D'hers