PHOTOS : 400 militaires à l'assaut de la citadelle de Belfort

Pendant deux heures ce mercredi matin, l'armée Française a organisé un exercice grandeur nature dans la ville de Belfort. Le scénario est simple : la citadelle de Belfort est désormais tenue par une vingtaine de personnes lourdement armées : des fusils d'assault AK-47 et des lance-grenade RPG-7. L'armée a pour mission de les neutraliser et de s'emparer de la citadelle. 400 militaires sont ainsi mobilisés : 1er RA de Bourogne, 35e RI de Belfort, 61e RA de Chaumont, 35e RAP de Tarbes, 2e régiment de hussards d'Haguenau, et 19e RG de Besançon. Les armés alliés sont également présentes : Royaume-Uni, Etats-Unis et Belgique. L'Allemagne a décliné l'invitation pour cause de COVID-19.

De Danjoutin jusqu'à la citadelle en courant, avec le masque

Les soldats ont du courir pendant plusieurs kilomètres, lourdement équipés, et masqués © Radio France - 1er RA de Bourogne

L'exercice débute au pied du fort des perches à Danjoutin, où se posent les Black Hawk, les imposants hélicoptères de la U.S Army. Des soldats commencent à sortir progressivement de l'appareil américain, ils portent sur eux plus de 40 kilos d'équipements : munitions, nourriture, eau, armes, jumelles ... Pour les protéger, dans le ciel, trois autres hélicoptères survolent la zone pour s'assurer que leurs collègues ne sont pas attaqués. Une fois à terre, les soldats doivent courir pendant plusieurs kilomètres pour rejoindre la citadelle, et leur cible.

Des communication entre soldats en anglais

Pendant près de deux heures, progressivement les troupes vont avancer jusqu'à l'endroit où se trouvent les ennemis. Au micro, chaque équipe de soldats communique via des micros, en anglais, dans un langage quasi indescriptible : "c'est incompréhensible car vous l'entendez pour la première fois, mais ce sont des messages formatés, de l'OTAN, un Français qui donne ce message à un pilote d'hélicoptère américain va le comprendre. Là en l’occurrence, il est demandé de tirer sur l'objectif" explique Commandant Charles, adjoint au chef du Bureau d'Opération Instruction du 1er Régiment d'Artillerie de Belfort.

Ici, un soldat britannique communique via un micro - 1er RA de Bourogne

Des nouvelles directives du chef d'état-major de l'Armée de Terre

Tout l’intérêt de cet exercice impressionnant, où les hélicoptères passent de la position horizontale à verticale, dans un bruit assourdissant, est de passer de la théorie à la pratique pour les jeunes soldats selon le commandant Charles : "on essaie de recréer ce qu'on connait sur les opérations type Barkhane comme au Mali par exemple, à savoir de l'héliportage, de l'appui avec les hélicoptères, de l'appui artillerie. Ces exercices correspondent aussi à ce qui nous est demandé par nos chefs, à savoir être en mesure de reprendre le combat face à une nation connue et entraîné avec du matériel".

Une coopération avec les Belges, les Britanniques et les Américains

L'autre objectif de cette opération grandeur nature est de tester les relations avec les armées alliés affirme Capitaine Irene Mallet, de la US Army : "On travaille beaucoup ensemble en Afrique et en Orient, nous entraîner nous permet de nous connaître sur les techniques, nos opérations. Cela permet d'éviter les erreurs, de prendre des risques. Il peut y avoir des différences, comme la barrière de la langue qui est parfois difficile, et le rapport entre les équipes est très important".