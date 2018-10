Saint-Léonard-de-Noblat, France

Il y en aurait au moins cinq : plusieurs grenades datant de la Première Guerre mondiale ont été découvertes ce mardi soir à Saint-Léonard-de-Noblat (Haute-Vienne), dans la cave d'une maison du centre-ville. Les gendarmes sont intervenus : la maison est bouclée jusqu'à l'intervention des démineurs d'ici quelques jours.

C'est l'héritière de la maison, Valérie Schwal, qui est à l'origine de cette découverte : "Avec mon fils, on est descendu dans la cave, j'ai aperçu des petits bouts de verre, j'ai creusé et je suis tombée sur une première grenade que j'ai prise dans ma main, je suis complètement inconsciente ! J'ai eu peur, j'ai juré et j'ai filé pour appeler les gendarmes."

Je pensais que c'était une légende !

Cette maison est une maison de famille qui remonte à l'arrière-arrière-grand-mère de Valérie. C'est le fils, l'arrière-grand-père, soldat pendant la Grande Guerre, qui aurait caché les grenades et soigneusement entretenu ce mystère : "Il disait à ma grand-mère 'descend pas à la cave y'a des grenades', il disait la même chose à ma mère et moi, on me disait 'descend pas à la cave, il pourrait y avoir des grenades'. Moi, je pensais que c'était une légende pour nous empêcher d'aller faire les imbéciles à la cave, mais c'était vrai !"

Comme si j'avais découvert un secret de famille !

L'arrière-grand-père aurait combattu en Italie et à Verdun. Pourquoi a-t-il rapporté ces explosifs chez lui ? Valérie n'a pas d'explication, "peut-être en cas de nouvelle guerre". Cette trouvaille l'a bouleversée, "comme si j'avais découvert un secret de famille".

Elle en a d'ailleurs parlé à sa mère et les deux femmes n'ont pas dormi de la nuit : "Les gendarmes me l'ont certes interdit, mais je suis retournée dans la cave, je suis trop curieuse, je veux comprendre l'origine de ce mystère, j'ai interrogé des historiens de mon entourage et depuis je mène des recherches."

Une fois déminée, la maison sera rénovée. Valérie, qui l'a déjà habité, compte bien s'y installer de nouveau et réécrire l'histoire de la famille : la légende a dit vrai, il y a bien eu des grenades dans cette cave.