PHOTOS - 500 "trikers" sur les bords du lac du Bourget

Tout se week-end se tient à Aix-les-Bains le premier meeting international de trikers. Les trikes, ce sont ces véhicules à roues : l'avant d'une moto et l'arrière d'une voiture. De nombreuses animations sont organisées pour faire découvrir le monde du trike.

Blousons de cuir, lunettes noires et tatouages sur tout le corps. Jean-Paul vient de Lorraine. Depuis 15 ans il conduit son trike, noir métallisé : "C'est un trike avec un moteur Volkswagen de Coccinelle, de 1 600 cm3" détaille-t-il fièrement en posant à côté de son bolide. Un moteur de coccinelle car c'est un puriste : "l'origine du trike vient d'Allemagne", explique-t-il, "les allemands ont coupé l'arrière d'une voiture et l'ont soudé avec l'avant d'une moto". "Et comme en Allemagne, la voiture fétiche était la Coccinelle, ils ont mélangé l'avant d'une Harley, avec l'arrière d'une Coccinelle", raconte le lorrain de 40 ans.

La remorque originale de Jean-Paul, le triker venu de Lorraine. © Radio France - Théo Hetsch

Mais surtout ce qui attire l’œil, c'est ce qu'il y a derrière son trike. Sa remorque est en forme de tonneau de vin : "un tonneau de 220 litres, qui vient de Bordeaux", rigole le triker, "je l'ai aménagé pour y mettre tous mes bagages". Et ce n'est pas tout. Entre sa remorque et le siège, il a installé un autre petit tonneau : "ça c'est pour la boisson", explique-t-il en ouvrant un petit tonneau métallique, avec une peluche et une bouteille à l'intérieur, "c'est un fût de bière que j'ai fait venir d'Allemagne pour y mettre mon whisky". Jamais en roulant bien sûr, "c'est pour faire la fête une fois qu'on est sur place"'.

Une bouteille de Whisky toujours sous la main... mais jamais en conduisant bien sûr ! © Radio France - Théo Hetsch

Le trike, c'est aussi une affaire de couple. Martine est au volant d'un gros trike orange. Derrière, son mari, Jean-Jacques, alias Bodoum. Ils viennent de la Vienne : "C'est un trike Rewaco, avec un moteur de Harley Davidson", explique-t-elle fièrement, "on l'a customisé en ajoutant un nounours à l'avant, des petites sacoches, etc". Ils y font attention comme à la prunelle de leurs yeux : "c'est le petit bébé de la famille" disent-ils en rigolant. Attention pas touche au bébé ! Avec lui, le couple compte bien mettre le feu à la cité thermale !

Martine et son mari, Jean-Jacques (alias Bodoum) sont venus de la Marne exprès pour ce rassemblement. © Radio France - Théo Hetsch

Sur l'esplanade du lac du Bourget, les blousons noirs et les tatouages sont de sortie. Le folklore, l'ambiance des rassemblements de trikers prend forme. C'est une vraie famille pour Gilles Lietti, président de la principale association de trikers en France : les "Brothers of the third wheel", ("les frères de la troisième roue" en Français) : "la philosophie du mouvement, c'est partager la même passion, le trike, et tout cela dans la fraternité et la convivialité", explique-t-il. Sur son blouson, de nombreux pins et blasons montrent le chemin parcouru depuis huit ans et ses débuts dans le trike : "ce sont des clubs amis, des clubs que j'ai rencontré", raconte le président de l'association, "il y a beaucoup de régions françaises comme l'Aquitaine, mais aussi l'Italie". "Rien ne nous arrête" rigole le quarantenaire.

Jean-Pierre est l'un des 500 trikers. Il est venu de la Marne exprès pour ce rassemblement © Radio France - Théo Hetsch

Si les grosses cylindrés vous intéressent, sachez que les animations sont gratuites. ça se passe donc sur l'esplanade du lac. Au programme, des ateliers de mécanique, des démonstrations de danse country, des commerçants pour acheter un vrai blouson de cuir, et des concerts. Le programme complet est à retrouver ici.