PHOTOS - à Amiens, des voitures de sport au centre commercial Shopping Promenade

Des Porsche, des Ferrari ou encore des Lamborghini se sont installé ce dimanche sur le parking du centre commercial Shopping Promenade. Au programme, des baptêmes pour des passagers et des fonds récoltés entièrement reversés au club Handisport Amiens Métropole.

Parmi les véhicules les plus appréciés par les visiteurs, ce coupé cabriolet Ferrari California !

Amiens, France

Grâce à des propriétaires venus du grand nord de la France et même de Belgique, l'association samarienne Cars and Share a proposé ce dimanche une journée de baptême en voiture de sport, sur un circuit temporaire de 8 kilomètres, tracé à partir du parking de Shopping Promenade, en passant notamment par la route de Poulainville, sans oublier une partie de la zone industrielle et de la rocade, deux axes fermés à la circulation, réservés à ces bolides pour l'occasion.

En tout, les curieux ont pu s’approcher et monter à bord de 60 voitures différentes, réparties entre des marques de prestige : Ferrari, Lamborghini, Porsche ou encore Chevrolet !

Pour participer, chaque passager devait débourser entre 20 et 80 euros, en fonction des différentes formules. Tous les bénéfices de la journée vont être reversés au profit du club Handisport Amiens Métropole. Au total, un peu plus de 8 000 euros de retombées sont attendues !

Le volant et l'habitacle de la Ferrari cabriolet "California" © Radio France - Alexandre Lepère

A travers ses nombreux modèles, le constructeur allemand Porsche était également à la fête © Radio France - Alexandre Lepère

Sans oublier la Lamborghini Huracan... © Radio France - Alexandre Lepère