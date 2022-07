PHOTOS - À Belfort, des centaines de Peugeot 205 s'élancent pour l'Europ'Raid !

Ce samedi 30 juillet, plus de 250 Peugeot sont parties du parking de l'Arsenal, à Belfort, direction l'Europe de l'Est. Les participants de l'Europ'Raid, venus de toute la France, vont parcourir 10 000 kilomètres et traverser une vingtaine de pays.

Si vous êtes passé dans le centre-ville de Belfort ce samedi 30 juillet en début d'après-midi, vous avez dû voir passer beaucoup de Peugeot 205... et pour cause ! Plus de 250 voitures se sont élancées depuis le Parking de l'Arsenal, pour la nouvelle édition de l'Europ'Raid. Fondée en 2013, cette course est une sorte de 4L Trophy, mais celle-ci met à l'honneur l'un des plus célèbres modèles de la firme franc-comtoise.

En 22 jours, les participants vont traverser 20 pays pour rejoindre l'Europe de l'Est et délivrer du matériel scolaire à des enfants défavorisés.

10 000 kilomètres attendent les participants © Radio France - Arnaud Roszak

Les participants viennent de toute la France. Baptiste, Paul et Johan, eux, sont originaires de Clisson, près de Nantes. "On a récupéré une 205 d'occasion, on l'a retapé, on a mis des sponsors etc... C'est génial de parcourir l'Europe avec un véhicule comme ça, y a un vrai côté aventure !" expliquent les trois étudiants.

Paul, Baptiste et Johan avec leur Peugeot 205 décorée pour le grand périple ! © Radio France - Arnaud Roszak

Pour les participants, le retour en France est prévu le samedi 20 août.