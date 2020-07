PHOTOS - A Grenoble, un funambule va traverser le parc Paul Mistral, de l'hôtel de ville à la tour Perret

"J'essaie de populariser ma discipline, à la faire connaître, la faire découvrir" dit Nathan Paulin, au sommet de la tour Perret, au pied de la corde qui relie le célèbre édifice grenoblois à l'hôtel de Ville. Ce mardi soir, à 18 heures et 19 heures, il effectuera deux allers-retours entre les deux bâtiments, à 52 mètres de hauteur et avec comme seul chemin une corde tendue.

"Ce qui m'intéresse, c'est de prendre des lieux que les gens connaissent et de les surprendre un peu dans leur environnement" - Nathan Paulin, funambule professionnel.

"Le fait d'être sur une tour verticale à plus de cinquante mètres de hauteur c'est quand même plutôt impressionnant. On sent la présence du vide et il y a une certaine appréhension" poursuit-il.

Nathan Paulin, funambule professionnel (au centre), accompagné de Rachid Ouramdane (co-directeur du Centre chorégraphique national de Grenoble) et de Lucille Lheureux, élue de la Ville de Grenoble. © Radio France - Bastien Thomas

Ce projet nommé "Les Traceurs", en collaboration avec le Centre chorégraphique national de Grenoble (CCN2), a l'ambition de proposer une double expérience aux spectateurs. "Grâce à un smartphone et des écouteurs, il sera aussi possible de se plonger dans l'expérience grâce à un dispositif sonore, notamment des témoignages de Nathan sur sa discipline, mais aussi des images de ses prouesses" détaille Rachid Ouramdane, co-directeur du CCN2.

Le programme de l'événement "Les Traceurs" organisé par le CCN2 sera accompagné d'un film racontant le parcours et les émotions de Nathan Paulin.. - CCN2

Il faudra scanner un QR code sur le site du CCN2. Le film et les témoignages sonores seront accessibles à partir de 18 heures.

Pour les plus anxieux, Nathan Paulin rassure : "je peux le faire même s'il y a du vent, jusqu'à 80-90 kilomètres par heure. Le seul gros risque, c'est les orages et les éclairs" explique-t-il. Dans le pire des cas, s'il tombe ce mardi, "je suis attaché grâce à mon baudrier" dit-il encore.

Cela devrait donc être une formalité (seulement 150 mètres de corde entre la tour Perret et l'hôtel de Ville) pour celui qui a marché sur plus de 1600 mètres de corde pour son record personnel. Il a prévu de faire la traversée en huit minutes pour laisser aux gens le temps de le regarder. "Sur cette distance, si je vais vite, je peux le faire en trois minutes" conclut-il.

C'est sur cette corde que Nathan Paulin traversera le parc Paul Mistral. Lors du grand départ, elle sera bien évidemment tendue. © Radio France - Bastien Thomas

La corde accrochée à la tour Perret. © Radio France - Bastien Thomas