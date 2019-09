PHOTOS - A Pisse-Vieille, dans le Cher, on utilise l'humour pour mettre les automobilistes au pas !

Le nom de ce village du Cher prête à rire : Pisse-Vieille. On y passe sans s'arrêter, voire même sans ralentir. Et c'est bien là tout le problème des habitants du lieu-dit. Alors pour faire lever le pied des automobilistes, certains riverian ont choisi l'humour : un mannequin de vieille dame !

Pisse-Vieille, Bourges, France

Depuis la fin août, l'entrée du village de Pisse-Vieille est gardée par un drôle de mannequin : une vieille dame.

C'est une idée de Corinne Launay qui habite juste à l'entrée de Pisse-Vieille. Un lieu-dit que l'on pense tranquille sauf que beaucoup d'automobilistes passent par ce lieu-dit pour éviter les bouchons sur la rocade de Bourges.... et à toute vitesse.

Corinne en a eu assez : outre le bruit, elle craint qu'un jour quelqu'un ne se fasse renverser. Mais loin d'elle l'idée de céder à la colère, son arme ? L'humour et le nom de son village joue pour elle. "Avec mon mari, on a remarqué que beaucoup de monde se prenait en photo devant le panneau, parfois même on nous le vole ! Faut dire que c'est insolite comme nom de village." sourit-elle.

Un mannequin pour faire lever le pied

Désormais, sous le panneau de Pisse-Vieille, il y a un mannequin de vieille dame, assise l'air revêche, sur son fauteuil une création maison de Corinne : "J'ai utilisé des boudins de portes, je leur ai mis des collants, j'ai bien rembourré, mis une robe par dessus, j'ai dessiné le visage au marqueur et j'ai cousu des lunettes."

Pour que la blague soit complète, un pot de chambre se trouve au pied du mannequin, avec cette inscription :

"Ralentissez : jet de pisse".

Le mannequin de vieille dame en fait sourire plus d'un © Radio France - Elodie Rabelle

Une plaisanterie pour soulever un sérieux problème de sécurité routière : Julien est maraîcher dans le village et n'est pas rassuré "je prends mon tracteur tous les jours, je n'ai pas de cabine, et je vois des voitures arriver à toute allure... je ne me sens pas en sécurité."

L'initiative a déjà quelques effets positifs : certains automobilistes ralentissent, intrigués, ou s'arrêtent même ; mais les habitants de Pisse-Vieille veulent des ralentisseurs. L'appel a été entendu par la mairie qui promet d'installer une chicane.