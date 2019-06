PHOTOS - A Saint-Malo, l'épave d'un bombardier de 1944 retrouvée par des plongeurs

Saint-Malo, France

C'est une découverte exceptionnelle qu'ont réalisé Olivier Brichet et Thierry Trotin, deux plongeurs sous-marins amateurs et passionnés de seconde guerre mondiale. L'un est rennais, l'autre habite Dol-de-Bretagne. Ils ne la rendent publique que maintenant. Le 11 juillet 2018, au large de Saint-Malo, c'est au terme d'une plongée en dérive avec les courants qu'ils retrouvent les premières traces d'un Handley Page Halifax, un bombardier qui s'est écrasé accidentellement en mer le 31 août 1944. 6 canadiens et un britannique se trouvaient à bord de cet avion qui participait à une spectaculaire opération de bombardement de l'ile de Cézembre où s'étaient retranchés les allemands après la libération de Saint-Malo (vidéo en fin d'article).

Olivier Brichet et Thierry Trotin les deux plongeurs amateurs © Radio France - Loïck Guellec

Le bombardier "Handley Page Halifax" - DR - archives

Un morceau d'aile

"On a fait plusieurs plongées en dérive et lors de la plongée en dérive on a retrouvé un morceau d'aile" raconte un peu ému Olivier Brichet "on a pointé l'endroit au GPS mais on n'avait plus assez d'air, il fallait remonter". Revenus rapidement sur le site, les plongeurs trouvent les moteurs du bombardier "c'est fabuleux, c'est plein de bonheur" témoigne Thierry Trotin. Les bretons recherchaient cette épave depuis 20 ans.

Thierry Trotin près d'un moteur du bombardier - Olivier Brichet DR

Un morceau d'aile du bombardier - Olivier Brichet DR

Olivier Brichet coupe un filet qui entoure un moteur - Thierry Trotin DR

Les identités retrouvées

L'enquête ne s'arrête pas là; elle se poursuit pour retrouver les noms des aviateurs grâce à un mémorial des disparus de l'aviation britannique et de ses alliés situé en Angleterre "j'ai eu une photo de chaque personne avec le nom, l'âge de l'aviateur disparu et l'identité de ses parents, c'est émouvant" se souvient Olivier Brichet. Olivier et Thierry s'apprêtent à plonger une nouvelle fois sur les lieux de la découverte pour déposer une plaque sur l'épave à la mémoire des sept héros disparus.