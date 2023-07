PHOTOS - À Sochaux, la Peugeot 205 fête en public sa "40e rugissante"

L'engouement s'annonce au rendez-vous de l'histoire de la voiture : la Peugeot 205 est célébrée ce samedi 7 et ce dimanche 8 juillet à Sochaux, à l'occasion des 40 ans de la sortie du premier modèle.

Une grande réunion de 700 Peugeot 205

Au programme, expositions en intérieur et sur le parking du musée de l'Aventure Peugeot, pour retracer le parcours du modèle iconique de la marque au Lion. Le rendez-vous est marqué par la venue de 700 propriétaires/collectionneurs, venus des quatre coins de la France et même d'Europe à l'initiative des passionnés du "Club 205."

L'effervescence est portée par les amoureux de la voiture. "La 205 a sauvée à sa sortie la marque Peugeot et les 40 000 personnes qui travaillaient ici à Sochaux" rappelle Didier, ancien ouvrier Peugeot à Sochaux. "La voiture a été très bien conçue. Elle a plu à tout le monde. Qui n'a pas eu de 205 à cette époque ?" s'interroge le collectionneur aujourd'hui propriétaire de huit Peugeot 205.

Didier avec sa Peugeot 205 décoration "Rallye" © Radio France - Alexandre Lepère

L'engouement touche même Xavier Crespin : le directeur général de l'Aventure Peugeot/Citroën DS souligne que "la 205 reste présente au quotidien dans le Nord Franche-Comté", pour un modèle vendu à plus de 5 millions d'exemplaires, produit à la fois à Sochaux, Mulhouse et Poissy.

Deux moments forts ce week-end

Deux moments forts vont rythmer les festivités, avec des passages sur le parking du musée de plusieurs Peugeot "205 Turbo 16", une voiture de course, double championne du monde des rallyes en 1985 et 1986. Autre évènement attendu, le "concours d'élégance" du dimanche après-midi : les 18 plus belles Peugeot 205 seront présentées devant un jury.

Xavier Crespin, directeur général de l'association Aventure Peugeot © Radio France - Alexandre Lepère

L'entrée est fixée à 10 euros par adulte, avec un accès à la fois à l'intérieur du musée de l'Aventure Peugeot et au rassemblement des voitures sur le parking. Les entrées du samedi sont également valables le dimanche. Les modèles sont à la fois garées sur le parking du musée et le parking T10 du stade Bonal.

Accompagné de sa mère, Lénaïc (17 ans) a restauré sa propre Peugeot 205 © Radio France - Alexandre Lepère