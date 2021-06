PHOTOS - Amiens : 268 étudiants révisent leurs examens dans les loges du stade de la Licorne cette semaine

Après des mois à réviser entre quatre murs, à regarder ses cours sur un écran, à distance, les étudiants de l'université Picardie Jules Verne d'Amiens ont été invités à réviser ensemble, dans un cadre insolite et plutôt sympathique : dans les loges invités du stade de la Licorne. 268 étudiants se sont inscrits à l'opération toute la semaine. Une façon de soutenir les étudiants après une période souvent très éprouvante pour beaucoup d'entre eux. "Le but de l'université, c'est d'abord de répondre aux signaux de détresse que nous ont envoyé des étudiants", fait valoir Virginie Le Men, la vice-présidente de l'université en charge de la vie étudiante. "Notre service de santé universitaire a réalisé une grande enquête au moins de novembre dernier, qui a révélé la détresse des étudiants et la fragilité de la santé psychologique de certains d'entre eux, qui avaient des pensées suicidaires et allaient jusqu'à scénariser leur passage à l'acte, ce qui nous a beaucoup inquiétés. Nous avons mis en place le plus de dispositifs possibles, dont celui-ci, pour leur montrer qu'on pensait à eux, qu'on avait conscience de la difficulté dans laquelle ils se trouvaient, pour retrouver les autres, renouer des contacts, parler à des vrais gens et pas des écrans, se remonter le moral dans un cadre magnifique".

"C'est beau !" s'exclame justement Katia, étudiante en deuxième année de DUT génie civil, devant son nouveau bureau qui fait face à une pelouse verte, un ciel bleu et une mosaïque de tribunes noires et blanches. "Je ne sais pas si on va pouvoir réviser beaucoup", s'émerveille son camarade Thomas. Mathis prend des photos, difficile de se concentrer pour ce supporter du club de foot d'Amiens : "On se dit qu'il y a eu de gros matchs qui se sont joués ici, c'est quelque chose", souffle-t-il.

Ça fait plaisir de ne pas être enfermés la bibliothèque universitaire

Un changement de cadre dont Kevan, étudiant en pharmacie, avait bien besoin. "Avec le Covid, c'est un peu difficile. C'est plus sympa ici que d'être seul chez soi, déjà qu'on a des études exigeantes". "Ça fait plaisir de ne pas être enfermés la bibliothèque universitaire", se réjouissent aussi Anaïs et Clémence, étudiantes en 5e année de médecine. "D'autant qu'on n'a pas eu beaucoup l'occasion de sortir dernièrement..."

Parmi les étudiants, il y a aussi Enzo, apprenti ingénieur et sélectionneur de foot visiblement : "Comme j'aime mes études et le football, autant combiner les deux. Et ça donne un mariage aussi parfait qu'aligner Verratti et Herrera." En espérant qu'Enzo ne se fasse pas éliminer, comme ses idoles, en demi-finale des partiels.

Un cadre insolite et sympathique pour réviser toute la semaine. © Radio France - Jade Peychieras

Katia, Mathis et Thomas, étudiants en DUT génie civil. © Maxppp - Jade Peychieras