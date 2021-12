Après trois jours sur les toits de Rouen, la paonne Léonie a enfin pu retrouver son propriétaire

Il aura fallu du temps, mais finalement tout se termine heureusement. La paonne Léonie, qui divaguait depuis lundi sur les toits du centre-ville de Rouen, a pu être récupérée, ce mercredi.

Arrivée sur le toit de la camionnette de son propriétaire, un artisan de la région de Beauvais, dans l'Oise, Léonie avait pris la fuite et résistait depuis à toutes les tentatives d'approche, notamment celles menées par les pompiers. Ces derniers sont d'ailleurs à nouveau intervenus cet après-midi.

Peu avant 17h, Léonie est au balcon d'un appartement du 3è étage d'un immeuble situé à l'angle de la rue de la Savonnerie et de celle du Grand Pont, à Rouen. L'occupante des lieux tente de l'amadouer avec des croquettes pour chat, mais sans succès. Le volatile s'enfuit, direction le 5è étage. C'est là, à force de douceur et de délicatesse, et bien aidée également par le filet des pompiers, que Léonie accepte finalement d'entrer dans l'appartement.

Et c'est non sans émotion qu'Eric Dufour, son propriétaire, a enfin pu la reprendre dans ses bras.