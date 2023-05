PHOTOS - Armada 2023 : le cargo à voiles Canopée fait une entrée remarquée dans le port du Havre

Le tout premier grand cargo à voiles moderne français, Canopée, sera présent à l'Armada de Rouen (Seine-Maritime), qui se tient du 8 au 18 juin prochain. En attendant il est installé une semaine quai RoRo au Havre où il a fait une entrée remarquée ce lundi.

Caponée devrait faire sont entrée à Rouen le 6 juin vers 18 heures et repartir le 12 juin. © Radio France - Roland Grard

Conçu pour le transport d’éléments de la fusée Ariane 6 des ports européens vers Kourou, en Guyane, ce cargo de 121 mètres de long a vu le jour fin 2022, il est propulsé par quatre ailes de 363 m² gréées sur des mâts de 36 mètres de hauteur.

15% de réduction de sa consommation grâce à ses ailes

C’est la première application commerciale du concept Oceanwings ; en proportion de la motorisation principale, Canopée est le navire moderne qui a le plus recours à l’utilisation du vent, 11 rotations par an sont prévues entre l’Europe et la Guyane.

L’ajout de ces ailes permet de réduire la consommation de 15% sans modifier la vitesse opérationnelle soit une économie de 3.5 tonnes de carburant par jour en navigation.