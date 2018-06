Marchaux, France

A fond les gamelles ! Et ce n'est pas qu'une expression. Pour sa 7ème édition la Marchaux Classic Freeride a fait le bonheur de quelque 150 fondus du bitume ce week-end. Pas une compétition non, mais juste le plaisir de la vitesse dans la pente, avec des pointes à 80 km/h.

Dès la descente des camions, c'est parti pour un nouveau départ et le plongeon dans la pente. © Radio France - Dimitri Imbert

L'un des plus beaux spots de France" - Erika, une Parisienne

Tout le week-end les riders comme Sébastien venu de la Drôme ou encore Erika une Parisienne ont fait le spectacle. Car Marchaux, tous le confirment, "c'est _l'un des plus beaux spots de France_, surtout depuis que le bitume a été refait".

"Le kif, descendre entre copains avec des lignes droites qui vont vite et des virages qui freinent fort". © Radio France - Dimitri Imbert

"Le kif, c'est la prise de vitesse et l'adrénaline, de s'amuser entre copains en pleine descente avec des lignes droites qui vont vite et des virages qui freinent fort", sous les yeux ébahis d'un public venu nombreux assister aux descentes de ces cosmonautes en combinaison et casques profilés pour certains. Au final quelques quelques petits bobos tout de même mais rien de bien méchant : bleus et contusions, mais aussi quelques pizzas, des brûlures qui laissent la chair à vif. Le prix à payer pour un week-end de sensations fortes.