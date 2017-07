PHOTOS - Au zoo de Beauval on se prépare à l'arrivée du bébé panda

A peine annoncée, la grossesse de Huan Huan le panda géant du zoo-parc de Beauval provoque beaucoup d'agitations. Il faut que tout soit prêt avant l'arrivée du premier bébé panda à naître en France. Une naissance prévue à la fin de la semaine.

C'est le bébé le plus attendu de France ! D'ici la fin de la semaine un bébé panda devrait naître pour la première fois dans l'Hexagone, c'est au zoo-parc de Beauval que l'heureux événement aura lieu. La nouvelle de la grossesse est tombée il y a quelques jours a peine. Et depuis tout le monde s'active.

24 heures sur 24, il y a toujours quelqu'un dans le bâtiment pour visionner une des cinq caméras de surveillance qui filment Huan Huan la femelle panda" Delphine Poivraud - responsable secteur panda

Un armada informatique pour Huan Huan © Radio France - Fabien FOUREL

Pour accéder à la salle de maternité spécialement aménagée il faut enfiler des chaussons hygiéniques. Tout est contrôlé, aseptisé. Baptiste, le vétérinaire qui va accoucher Huan Huan répète tous les gestes.

La couveuse de Huan Huan est prête © Radio France - Fabien FOUREL

Il faut que tout le monde s'organise , que tout le monde sache ce qu'il va se passer comment ça va se passer, qui doit faire quoi' Baptiste - responsable vétérinaire.

Lors de l'accouchement les 7 soigneurs de l'équipe seront mobilisés plus deux aides -soignantes venues de la région d'origine de Huan Huan en Chine. Et on saura plusieurs heures avant l'accouchement, que la naissance est imminente

Baptiste qui va accoucher Huan Huan est anxieux Copier

L'équipe des soigneurs dans la maternité © Radio France - Fabien FOUREL

Huan Huan va s'agiter, bouger, et surtout se lécher le bas du ventre et la vulve"

Huan Huan prépare un petit nid douillet pour l’arrivée de son futur bébé... 🐼#bbpandabeauval#bientôtmaman#pandastorypic.twitter.com/SczU0iQecm — ZooParc de Beauval (@zoobeauval) July 28, 2017

Ensuite le bébé panda restera auprès de sa mère pendant deux ans mais ensuite il sera sevré et devra partir pour la Chine, c'est la règle : tous les bébés panda appartiennent au pays asiatique.

La naissance de Huan Huan est annoncée sur un panneau dans le parc aux visiteurs © Radio France - Fabien FOUREL