PHOTOS - Aux Sables-d’Olonne, il neige (de l’écume) avant Noël

Les Sables-d'Olonne, France

« On dirait une tempête de neige ! » Les habitants des Sables-d’Olonne (Vendée) ont profité d’un superbe spectacle de la nature ce dimanche 22 décembre 2019 : la mer déchaînée à cause de la tempête Fabien a livré de l’écume, de la mousse qui ressemble à de la neige. Cet instant magique a émerveillé petits et grands qui ont joué dedans et ont pris des photos.

PHOTOS - Comme de la neige aux Sables-d’Olonne

Les badauds sont ravis devant toute cette écume. © Radio France - Victoria Koussa

On dirait qu’il a neigé sur le trottoir, face à la mer, aux Sables-d’Olonne. © Radio France - Victoria Koussa