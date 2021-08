PHOTOS - Avec 81,20 mètres, la Mayenne bat le record du monde du plus long sandwich de rillettes

Encore un record gastronomique pour la Mayenne ! Ce dimanche 29 août, les boulangers et bouchers mayennais ont établi le record du plus long sandwich de rillettes du monde, à l'hippodrome de Laval. Une réalisation longue de 81,20 mètres. Retour en images.

Après le record de la plus longue galette-saucisse lors du passage du tour de France en juin 2021, la Mayenne a encore les crocs ! Et cela s'est vérifié à l'hippodrome de Laval, dimanche 29 août, avec les boulangers et les bouchers mayennais. Ils ont établi le record du monde du plus long sandwich de rillettes : 81,20 mètres !

Toute une équipe s'est affairée à la confection des sandwichs de rillettes pour battre le record du monde à Laval, dimanche 29 août 2021. © Radio France - Théo Boscher

Le précédent record était détenu par la ville de Tours (Indre-et-Loire) avec 74,40 mètres pour 150 baguettes. Pour le sandwich mayennais, il aura fallu 196 baguettes et 50kg de rillettes.

Les sandwichs aux rillettes sont ensuite disposés sur une longue table, de plus de 80 mètres, pour établir le record, à Laval le dimanche 29 août 2021. © Radio France - Théo Boscher

Ce projet est une initiative conjointe de Sandrine Ribot, la présidente de la Fédération des boulangers de la Mayenne, et de Serge Boisseau, son homologue de la Fédération des charcutiers traiteurs. Des boulangers, des charcutiers mais aussi des gens de passage ont mis la main à la pâte pour tartiner tous les sandwichs et les disposer sur une longue table positionnée au bord de l'hippodrome.

Avec un huissier, Sandrine Ribot, à l'origine de l'idée du record, compte le nombre de sandwichs aux rillettes assemblés, le dimanche 29 août 2021. © Radio France - Théo Boscher

Ils sont allés très vite puisqu'en moins d'une heure, le sandwich géant était confectionné et assemblé. Il a fallu patienter le temps que l'huissier de justice convoqué pour l'occasion homologue le record.

Le sandwich a ensuite été découpé et vendu au profit de l'association lavalloise Les P'tits Doudous.

L'huissier de justice, Me Céline Besnier, a signé le procès-verbal homologuant le record du monde du plus grand sandwich de rillettes en Mayenne, à Laval, le dimanche 29 août 2021. © Radio France - Théo Boscher

La Mayenne s'est frotté à plusieurs records culinaires comme la plus grande omelette en 1994 ou la plus grosse tarte tatin en 2019. Les organisateurs parlent déjà d'un prochain record, mentionnant l'éclair au chocolat ou même l'andouillette.