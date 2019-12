PHOTOS - Babette, une passionnée baroudeuse, expose ses 200 crèches du monde entier à Eccica-Suarella

Eccica-Suarella, France

C'est une passion qui l'a piqué à l'âge de quinze ans ! Depuis son adolescence, Marie-Elisabeth Pouget, alias Babette, collectionne les crèches. Depuis quelques années, elle a décidé de faire partager cette passion au plus grand monde. Babette expose actuellement ses crèches en l'église Saint-Thomas d'Eccica-Suarella.

Une crèche trouvée par Babette au Vietnam, elle est fabriquée en papier roulé. © Radio France - Lauriane Havard

Une des alcôves de l'église Saint-Thomas transformée par Babette, avec ses étoffes et ses crèches venues des pays chauds. © Radio France - Lauriane Havard

800 crèches à son actif

Au début, cela commence doucement. Adolescente, Babette achète des crèches par-ci, par-là ou bien des proches lui en offrent. Mais très vite, cette passion ne la quitte plus et est même renforcée par la vie. "À 18 ans je me marie et il se trouve que mon époux partage la même passion. Depuis, on ne s'est jamais arrêté et on possède désormais 800 crèches !" Babette et son mari ont même une pièce dédiée à ces 800 crèches, classées par pays et par continent. Elle les sort à l'occasion d'expositions, comme celle qui se tient actuellement en l'église d'Eccica.

Une crèche typique, dégotée par Babette en Irlande. © Radio France - Lauriane Havard

A la suite d'un voyage en Pologne, Babette et son mari ont ramené cette crèche faite en carton et en papier. © Radio France - Lauriane Havard

Voyager, aimer et trouver des crèches

Ces 800 crèches, Babette et son mari ne les commandent pas par internet. À chaque fois, ces deux passionnés se déplacent directement à l'étranger. Espagne, Italie, Thaïlande, Birmanie, Vietnam, Allemagne ou encore Irlande, la liste est longue ! Et derrière chaque crèche, il y a bien évidemment une histoire. "Quand j'étais en Martinique, j'ai rencontré un rasta, une très belle personne, qui m'a confectionné une crèche avec les moyens du bord : des graines, des plumes et du sable". Cette passion, Babette l'explique par l'émotion. "J'ai toujours aimé les crèches car elles m'émeuvent".

Les 200 crèches de Babette, sont à découvrir jusqu'au 31 décembre prochain en l'église Saint-Thomas d'Eccica. "Pour moi, toutes crèches sont un message d'amour et de paix et j'aimerais transmettre ce message aux gens qui viennent à cette exposition". Le chemin des crèches de Babette est visible en semaine de 17 heures à 19 heures et le week-end de 14 heures à 19 heures. L'exposition est gratuite mais les dons sont bienvenus. En fonction de la somme récoltée, cela permettra d'acheter un orgue pour l'église.

Des crèches originaires d'Allemagne © Radio France - Lauriane Havard