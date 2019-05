PHOTOS - Basile, le petit garçon, retrouve Basile, le rhinocéros

La direction du Safari de Peaugres a organisé ce mercredi des retrouvailles, assez particulières. Celles de Basile, 5 ans, originaire de Saint-Julien-Vocance (Ardèche) et de Basile, le rhinocéron du parc animalier. Le petit garçon avait assisté à sa naissance le 14 avril et lui a donné son prénom.

Peaugres, France

Basile a passé un mercredi assez particulier. Ce petit garçon de 5 ans, originaire de Saint-Julien-Vocance en Ardèche, avait un rendez-vous au Safari de Peaugres pour rencontrer Basile, un bébé rhinocéros blanc. "C'est mon petit frère rhinocéros", explique le jeune visiteur. Il faut dire qu'ils ont un lien spécial. Le 14 avril dernier, Basile vient visiter le parc avec son père et ils assistent par hasard à la naissance du rhinocéron. "On était impressionné, Malia la mère a mis bas très vite", raconte Jean-Christophe, le papa.

"C'est la première fois qu'un enfant donne son prénom à un animal au Safari de Peaugres

Puis arrive Maëlys, elle travaille au service communication du parc animalier. La jeune femme vient prendre en photo le nouveau-né. "On lui a demandé si c'était un mâle ou une femme, qu'il était trop tôt pour le dire. _Alors nous lui avons demandé de l'appeler Basile, si c'était un garçon et Mia si c'était une fille_". Mia c'est le prénom de la petite sœur de Basile.

Maëlys en parle à sa direction, qui accepte immédiatement. Un appel est lancé sur la page Facebook du Safari de Peaugres, pour retrouver Basile. La maman de ce dernier voit la publication et contacte le parc animalier."Nous avons donc voulu organiser cette rencontre parce que c'est la première fois qu'un enfant donne son prénom à un animal au Safari de Peaugres. Et je pense que dans d'autres parcs, ça ne s'est jamais fait non plus. Je pense que c'est une première", explique Maëlys.

Basile a pu caresser Sansom, kl'un des sept rhinocéros du Safari de Peaugres © Radio France - Sonia Ghobri

Basile a pu profiter d'une visite privée, avant l'ouverture au public, et à bord du 4x4 du Safari "zébré". Le garçon et père ont eu la chance d'approcher les animaux de très près. Une superbe expérience pour Jean-Christophe, "c'est génial de voir ces animaux d'aussi près. Habituellement, on fait le circuit en voiture. On ne peut les voir que s'ils ne sont pas trop loin de l'enclos mais on est quand même à 15 ou 20 mètres. Cette fois, on a la chance de les toucher, de voir cette masse d'aussi près, c'est impressionnant". Basile qui caresse un rhinocéros pour la première fois imaginait qu'ils avaient la peau plus douce.

Basile, un jeune visiteur et son papa et Basile, le rhinocéros et sa maman © Radio France - Sonia Ghobri

"Mais ce n'est pas Basile, c'est Sansom son papa"! Le jeune visiteur est impatient de retrouver le rhinocéron. Première impression :"il n'a pas beaucoup grandi". Basile, le rhinocéros blanc lui a réservé un bel accueil. Ce qui a un peu surpris Damien Busset, chef animalier du parc. "Je pensais qu'il allait être timide et un peu plus stressé. Au final, il a été curieux, il est venu voir son collègue Basile. C'est plutôt la maman qui s'est inquiétée et l'a rappelé vers lui".

Peu importe pour Basile "en fait je n'ai pas eu peur, ça m'a fait trop plaisir".

Basile, le rhinocéron se porte bien. Il colle un peu moins sa maman, Malia. Il devrait toutefois rester auprès d'elle encore quelques mois avant de retrouver son demi-frère Malabar, né l'an dernier, et les autres rhinocéros.