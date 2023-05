PHOTOS - Ce gardois retrouve son chat perdu il y a... 11 ans

Imaginez, vous perdez votre chat, et vous le retrouvez au bout de.... 11 ans ! C'est ce qui est arrivé à cet habitant de Codognan, près de Vergèze. Bali, son chat, a été retrouvé sur la commune de Vauvert, par une association. Il a maintenant retrouvé sa maison.

Une histoire "merveilleuse"

Bali était en fait dans un mas, à Gallician, sur la commune de Vauvert. Les propriétaires, de nouveaux arrivants, ont vu ce chat, apparemment là depuis longtemps. Ils ont alors appelé l'association Les Chats Vauverdois . Une bénévole a récupéré l'animal et l'a amené à la Clinique vétérinaire des Arènes de Vauvert. C'est Elisa, l'assistante vétérinaire qui prend ensuite la main : "j'ai vérifié son identification, et je suis tombée sur le numéro du propriétaire", raconte-elle. Après plusieurs appels, Elisa joint enfin Eric, le propriétaire : "il était totalement surpris parce qu'il pensait que son chat était mort". Après un passage chez le vétérinaire pour des blessures à la queue et à une patte, Bali a pu finalement retourner chez lui.

Evidemment, Eric est très étonné de recevoir cet appel : "on avait un petit peu abandonné l'idée de retrouver Bali, après 11 ans, on avait même presque oublié. La famille était sous le choc et heureuse en même temps. C'est une histoire un petit peu folle". Le plus extraordinaire dans cette histoire, c'est peut-être que Bali a repris tout de suite ses marques, même s'il a maintenant, deux nouveaux compagnons félins.

Pensez à identifier vos chats

La morale de cette belle histoire, c'est Elisa, l'assistante vétérinaire, qui la tire : "le propriétaire a été très intelligent à identifier Bali, parce qu'il y a 11 ans on en parlait pas forcément. Mais sans ça, il n'aurait jamais pu le retrouver. Aujourd'hui, en clinique, nous incitons fortement les clients à le faire".